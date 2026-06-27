Adrian Corish, activista: «Gambia se ha convertido en plataforma saltar a Canarias»

Corish, afincado en Gambia desde hace 22 años, vive en una humilde casa en la costa del país africano. Desde allí realiza investigaciones sobre los flujos migratorios y atiende a familias y jóvenes migrantes.

El 5 de enero marcó un antes y un después. Usted, junto a representantes de otras organizaciones, decidió alzar la voz ante la tragedia migratoria y reclamar la atención de las autoridades. ¿Qué les llevó a dar ese paso?

El 1 de enero se produjo un naufragio a pocos kilómetros de la costa de Gambia. En la embarcación viajaban más de 200 personas: hombres, mujeres, niños, bebés e incluso mujeres embarazadas. Contacté con los servicios de emergencia, pero, por desgracia, la Marina llegó tarde. El principal problema fue la falta de recursos: no había suficientes medios, faltaban chalecos salvavidas y pasó demasiado tiempo desde que se dio el aviso hasta que llegaron los equipos de rescate. Fue entonces cuando decidí hablar.

No lo hice para juzgar a nadie, sino para advertir de que más de 100 personas habían muerto por falta de recursos y de formación. Por suerte, el Gobierno gambiano tomó en consideración aquella denuncia. Después de esa rueda de prensa, las cosas empezaron a cambiar: la Marina responde ahora con más rapidez e Inmigración trabaja de forma más activa en las labores de intercepción.

¿Cómo describiría hoy la realidad que afrontan las familias gambianas afectadas por esta migración?

Estamos ante una tormenta perfecta. El precio de todo está subiendo y las familias tienen cada vez menos dinero. A eso se suma que España ha anunciado una regularización y aquí ese mensaje se interpreta como manga ancha. No se entiende que detrás de ese anuncio hay normas, requisitos y mucha burocracia. Si se vuelve a abrir un nuevo proceso de regularización, le pediría al Gobierno de España que tenga en cuenta el impacto social y piense bien cómo transmitir ese mensaje en los países africanos, donde el nivel de analfabetismo sigue siendo muy elevado.

Además, Senegal y Marruecos se han vuelto realmente estrictos y sus costas están mucho más bloqueadas, así que el fenómeno se ha desplazado hacia Gambia. ¿Por qué? Porque es un país pobre, vulnerable, y resulta fácil convencer a la gente de que debe marcharse. Nigerianos, malienses, sierraleoneses… todos vienen aquí. Gambia se ha convertido en plataforma para dar el salto a Canarias. Esta es la crisis humanitaria de este siglo.

¿Cree que Europa entiende realmente las causas profundas de esta migración o considera que el debate sigue centrado únicamente en el control de las fronteras?

El debate sigue centrado en el control fronterizo. Para entender las raíces profundas de la migración hay que comprender primero la cultura y las normas familiares. Aquí no existen redes de protección ni un sistema de bienestar social. Para muchas familias, los hijos representan el futuro y, a medida que crecen, se espera que ayuden a sus padres: que compren comida, paguen gastos médicos o cubran las tasas escolares. Toda esa presión cae sobre sus hombros.

¿Qué ocurre con las personas migrantes retornadas?

La OIM recibe mucho dinero aquí para programas de reintegración, pero la legislación relacionada con la salud sigue anclada en tiempos coloniales. ¿Se lo imagina? La ley de salud mental data del siglo XIX y se llama Ley de Lunáticos. Aquí todavía no se entiende bien qué significa el acompañamiento psicológico o la atención a una persona que ha sufrido un trauma.

Lo primero debería ser reintegrar a estos jóvenes en sus familias, desde el afecto y no desde la burocracia. Hay que quitarles etiquetas. Hay que recibirlos en el aeropuerto y asegurarse de que, cuando salgan de los centros de detención, sus familias y sus aldeas sepan que vuelven a casa. También hay que explicar a los padres el viaje que han vivido sus hijos, que no son unos fracasados y que no deben regresar con vergüenza.

¿Qué se está haciendo con ellos cuando regresan?

La prisión está a reventar y la clínica de salud mental no da abasto. Cuando se marchan y después regresan, muchas veces otra persona está durmiendo ya en su cama. Sienten vergüenza. Han gastado el dinero de su familia y no han logrado llegar. De alguna manera, se sienten fracasados y avergonzados. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitan cuando vuelven? Sentir amor. Sentir también patriotismo, amor por su propio país. Necesitan que se les dé la oportunidad de hablar con un profesional que entienda el trauma. En un periodo muy corto de tiempo han visto más que muchas personas en toda su vida: muerte, prostitución, palizas; han sido vendidos como esclavos. Desde la OIM se está abordando el problema de arriba abajo, pero creo que hay que empezar por la base.

¿Se deshumaniza a los migrantes desaparecidos?

No se invierte ni un euro en buscar a los migrantes desaparecidos. Su búsqueda no la financia ni Europa ni África. Se les entierra bajo una losa con un número. Sin embargo, los derechos humanos reconocidos por la Unión Europea establecen que toda persona tiene derecho a ser identificada tras la muerte. Si 500 niños europeos desaparecieran en el Atlántico camino de África, o si un crucero con 1.000 personas a bordo estuviera haciendo aguas en el Mediterráneo y enviara una señal de socorro, ¿cuántos teletipos, helicópteros, servicios de búsqueda y pruebas de ADN se movilizarían? Todos compartimos el mismo planeta, pero no nos tratamos con equidad.

Aunque no hay financiación para buscar a los migrantes desaparecidos, hago un llamamiento a España y a la Unión Europea: ustedes tienen leyes de derechos humanos. Cúmplanlas. Porque cada día las están violando. Hay más personas muertas y enterradas en tumbas sin nombre. Eso es una violación de sus derechos. Estas personas necesitan ser identificadas. Es uno de los principios básicos de los derechos humanos, y no se está cumpliendo.

¿Considera que las redes de tráfico de migrantes se adaptan más rápido que las políticas regionales de seguridad?

Sin duda. A los traficantes no les importa nada. No conocen la ley ni respetan ningún límite. Con un solo cayuco pueden ganar 150.000 euros saliendo de un país donde un salario básico, en el tramo alto, ronda los 5.000 dalasis, unos 100 euros al mes. Esto es África: si alguien puede ganar una cantidad así, resulta fácil corromperlo. Y, con dinero, también se puede conseguir que alguien mire hacia otro lado y no moleste.

Los traficantes están aprovechándose de una población muy vulnerable. Juegan con esas vulnerabilidades. Aquí se vende muerte, porque la mayoría no llega. Si tienen que quitar una garrafa de combustible para meter a una persona más, lo hacen, aun sabiendo que esa garrafa puede ser fundamental para alcanzar el destino. En Gambia, los controles en la costa son insuficientes. Y España, sobre el terreno, cuenta con dos policías nacionales y seis guardias civiles. Es completamente insuficiente.

¿Cómo puede ayudar España a detener la migración?

La responsabilidad de la ruta atlántica debe ser compartida. Debería existir una fuerza operativa conjunta entre el Gobierno gambiano y el Gobierno español para intentar detener esto. Si España no invierte en prevención en la costa de Gambia, seguiremos cantando la misma canción una y otra vez, y Canarias no dejará de recibir nunca la misma tragedia. Los traficantes se aprovechan de que España y Europa gastan más dinero en reaccionar ante la llegada de migrantes que en prevenir las salidas.

Cuanto menos personal haya sobre el terreno y menor sea la implicación del Gobierno español en la prevención, más dinero van a ganar. El problema es que esto se está haciendo cada vez más grande. Cuanto más vulnerables son las personas y más presiones soportan, más motivos tienen para querer marcharse. Y eso abre la puerta a más mafias, porque la prevención sigue siendo escasa.

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¿Ha recibido amenazas o críticas por denunciar públicamente las redes de tráfico?

Sí. No he recibido amenazas físicas, pero sí insinuaciones relacionadas con marabús locales y yuyú. Después de una larga investigación, descubrí quiénes estaban detrás de una red y cómo funcionaba. Localicé sus cuentas bancarias y pude comprobar la enorme cantidad de dinero que estaban ganando. Entonces escribí un artículo que se publicó en todos los periódicos locales. Los testimonios de los migrantes me llevaron hasta un grupo de personas que operaba desde Senegal: compraban barcos y motores, y después reclutaban agentes locales para llenar las embarcaciones. Trasladé esa información al Servicio de Inteligencia de España y al Gobierno gambiano, y el capo fue arrestado gracias a los datos que entregué. A partir de ahí sí recibí cierto rechazo por parte de mucha gente, pero eso da aún más fuerza a mi causa.