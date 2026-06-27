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El Gobierno de Canarias continúa "sin novedades" sobre los canarios desaparecidos en Venezuela

El Ejecutivo canario mantiene la esperanza de localizar con vida a los desaparecidos por los terremotos

Un rescatista del Ejercito de México junto a su perro trabajan en un edificio afectado por los terremotos.

Un rescatista del Ejercito de México junto a su perro trabajan en un edificio afectado por los terremotos. / Ronald Peña R / EFE

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Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha señalado este sábado que el Ejecutivo continúa "a la espera" de conocer más datos acerca del "importante" número de canarios desaparecidos en Venezuela.

En declaraciones a la Televisión Canaria, ha transmitido la "esperanza" que mantiene el Ejecutivo en localizar con vida a los desaparecidos, sobre los que aún no se tienen novedades.

"A cada momento, vemos que hay rescates que nos están sorprendiendo a todos, pero seguimos a la espera de que se nos vaya comunicando más información por parte de la Dirección General de Consulados", ha señalado.

Ayuda humanitaria

El portavoz del Gobierno ha instado a la "prudencia" de la población en Canarias ante el acopio de medicamentos y alimentos, una ayuda humanitaria que finalmente será coordinada por los países vecinos. "Está activo el Centro de Coordinación Internacional, que es el que abordará las necesidades sobre el terreno".

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello. / GOBIERNO DE CANARIAS

"Lo que hemos hecho es activar en nuestras 22 entidades en Venezuela centros de acopio de donaciones, y son ellos quienes lo están distribuyendo desde otras zonas del país a las zonas más afectadas", ha explicado.

Además, ha indicado que el Gobierno de Canarias trabaja en analizar las necesidades de la colonia canaria en Venezuela por si hubiera algún tipo de medicamento específico que se precise y que pueda estar en otro punto del país, con el fin de que pueda llegar "de forma rápida" allí donde se necesite.

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"Seguimos analizando continuamente, y en conversación continua con las entidades", ha agregado.

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