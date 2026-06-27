Se trata de una versión local de aquel otro refrán de ámbito más general y de uso común en el español de América y Canarias que dice «el novio y el ladrón siempre buscan la ocasión». Con ello se insinúa que desde que el mundo es mundo, en los encuentros amorosos, el varón casi siempre ha buscado o ha esperado con paciencia el momento propicio para, lejos de las miradas indiscretas de madre o hermanas de la joven núbil (que a modo de carabina acompañaban a la cortejada), aprovechar para robarle un beso y, si se terciaba, algo más... A estos encuentros se refiere la genuina expresión isleña «echar un puño a la baifa» que es una forma tabuizada para referirse a cuando el novio «va a ver a la novia» (‘novia’ a la que socarronamente se refiere como «baifa») y donde «echar un puño» es una forma metafórica que revela una insinuación sensual. Este lenguaje encriptado frente a un tabú nos traslada a un tiempo en el que era común que «el pretendiente» fuera a casa de la amada, uno o dos días de entresemana, los «días de novios», que el uso y la costumbre se habían encargado de señalar. Mientras esta relación no se había sigilado con un compromiso formal, el joven era solo «un pretendiente» (se dice de quien la pretende), no eran novios y se decía que fulanito y menganita «estaban hablando» [Lo podemos encontrar inserido en formas dialógicas como esta: «[...] La chiquilla no tiene novio, pero está hablando con un muchacho de San Roque»; que era algo así como decir que «se están conociendo», esto es, profundizando en la relación]. Aunque en la praxis la relación no se reducía solo a palabras. De ahí la ocurrencia de que «al ladrón y al que enamora, nunca le falta la hora» que quiere decir que no le faltan oportunidades, ocasiones. «El que enamora» es el «amoroso» («el pretendiente» o «novio») al que la paremiología equipara en este caso «al ladrón». La expresión parece sustentarse originariamente en una antigua paremia castellana que dice: «la ocasión hace al ladrón», frase matriz que ronda en torno a la oportunidad y que quiere decir que con frecuencia las malas acciones que se cometen no son pensadas previamente, sino que se llevan a cabo cuando se presenta la oportunidad. Y como mismo el ladrón comete sus fechorías al amparo de las circunstancias, el novio venía estigmatizado al equipararlo con un ladronzuelo (sospechoso de ser un granujilla y un aprovechado) aunque solo sea por intentar robarle algún que otro beso a su amorosa. «Amoroso» deriva de «amorosar» que en el español de Canarias quiere decir ‘blandear, suavizar’, referido a las cosas [«amorosar el tabaco en la borrega»], y referido a las personas equivale a ‘amansar, calmar, disipar’ y no por casualidad es derivado de ‘amor’. De hecho, lo podemos escuchar entre gente de cierta edad en forma sustantiva, «amoroso/a», para referirse al ser amado [»mi amoroso», «mi amorosa», «ese chico es el amoroso de Teresita»].

Así, pues, el refrán «al ladrón y al que enamora, nunca le falta la hora» tiene una función admonitoria previendo o llamando a la cautela de una situación que se puede propiciar durante el encuentro amoroso. Adviértase que se pone énfasis en la condición «del que enamora» y no tanto del ladrón, cuya calaña es harto conocida, lo que puede verse como una forma hiperbólica de advertencia.