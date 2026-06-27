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La Ley reconoce un día libre pagado si te mudas: quién puede pedirlo y cómo hacerlo

El Estatuto de los Trabajadores contempla un permiso retribuido de un día para quienes cambian de domicilio habitual, aunque muchos empleados desconocen que pueden solicitarlo

Una familia de mudanza

Una familia de mudanza / IA

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Aarón Cabrera Artiles

Cambiar de vivienda implica cajas, contratos, mudanzas y una larga lista de gestiones que, en muchos casos, obligan a pedir vacaciones o días de asuntos propios. Sin embargo, muchos trabajadores desconocen que la legislación española ya contempla un permiso específico para estas situaciones.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a disfrutar de un día libre retribuido cuando se produce un traslado de domicilio habitual, lo que permite organizar la mudanza sin perder salario ni tener que descontar una jornada de vacaciones.

El permiso está recogido en la ley

El artículo 37.3.c) del Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados pueden ausentarse del trabajo durante "un día por traslado del domicilio habitual".

En la práctica, esto significa que una persona que se cambie de casa tiene derecho a faltar una jornada laboral para realizar la mudanza, firmar contratos o llevar a cabo los trámites relacionados con el cambio de residencia. La empresa está obligada a conceder este permiso y a abonar el salario correspondiente a ese día, por lo que la ausencia no supone ninguna reducción en la nómina.

¿Qué hay que hacer para pedirlo?

Para disfrutar de este derecho, el trabajador debe comunicar con antelación a la empresa que va a acogerse al permiso y justificar posteriormente el traslado de domicilio. Entre los documentos que suelen utilizarse para acreditarlo se encuentran:

  • El contrato de alquiler de la nueva vivienda.
  • El certificado o volante de empadronamiento.
  • Cualquier documento que demuestre el cambio de residencia habitual.

Por ejemplo, un empleado que trabaja de lunes a viernes y tiene prevista su mudanza un miércoles puede solicitar ese día libre y la empresa deberá respetar el permiso.

No sirve para cualquier vivienda

La normativa establece una condición importante: el permiso únicamente se aplica cuando el cambio afecta a la residencia habitual.

Una furgoneta de mudanzas entrando esta semana al convento de Belorado.

Una furgoneta de mudanzas / SANTI OTERO

Por ello, la empresa no tiene obligación de conceder el día libre si el trabajador compra una segunda residencia, alquila un apartamento para las vacaciones o se traslada de forma temporal. En estos casos, la única alternativa suele ser recurrir a un día de vacaciones o a un permiso de asuntos propios, si el convenio colectivo lo contempla.

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Un derecho poco conocido

Pese a estar recogido desde hace años en la legislación laboral, este permiso sigue siendo uno de los más desconocidos entre los trabajadores españoles. Por eso, antes de utilizar un día de vacaciones para organizar una mudanza, conviene revisar el convenio y recordar que la ley ya reconoce un día libre retribuido para cambiar de domicilio.

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