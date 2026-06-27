Medio centenar de migrantes arriba de madrugada este sábado a Lanzarote tras el rescate de Salvamento Marítimo
Salvamento Marítimo trasladó a la isla a los ocupantes de la neumática después de que fueran localizados por el Servicio de Rescate Aéreo del Ejército
Efe
Un grupo de medio centenar de inmigrantes africanos ha arribado a Lanzarote en horas de la madrugada de este sábado en una embarcación de Salvamento Marítimo que rescató a sus integrantes, todos varones, cuando, según han confirmado a EFE fuentes de la sociedad estatal, navegaban hacia Canarias a bordo de una lancha neumática.
Esta fue avistada en la tarde del viernes por efectivos del Servicio de Rescate Aéreo del Ejército que alertaron al centro provincial de Salvamento Marítimo en Las Palmas de su hallazgo, informando de que iba rumbo a Lanzarote y de cuál era su posición.
Movilizada la embarcación de rescate Salvamar Acrux y dado a conocer el descubrimiento a los buques en tránsito por la zona, uno de los cuales, llamado 'Anemos', comunicó que veían la neumática en aparente buen estado y se prestó a escoltarla a petición de los coordinadores de Salvamento, se llego a su encuentro en torno a las diez de la noche.
Desembarco en Arrecife
Izados a bordo los ocupantes de la lancha, 50 varones de origen subsahariano y magrebí, cerca de las 22.30 horas, se procedió a su traslado a Lanzarote en la Salvamar Acrux, que arribó a la isla para desembarcarlos allí casi tres horas después, a la 1:22 del sábado, han detallado desde Salvamento Marítimo.
- Así es el nuevo hotel de cuatro estrellas de Rafa Nadal: 142 habitaciones y un enclave único en Canarias
- La leishmaniasis ya circula entre los perros de Canarias: 'Hay que tomar medidas preventivas adicionales para protegerlos
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en Canarias
- Cuica', la nueva canción de Quevedo y Ptazeta que convierte un canarismo en canción
- ¿Qué tiempo hará este verano en Canarias? La Aemet adelanta su previsión para los próximos tres meses
- Sin noticias de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela
- La Bonoloto deja más de 100.000 euros en Canarias
- Teodoro Sosa, líder de Primero Canarias (II): «Me chiflaría que Óscar Hernández estuviera en el Gobierno»