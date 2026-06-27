Las placas solares se disparan en Canarias: esto es lo que puedes ahorrar en la factura de la luz

Con la llegada del verano a Canarias, el consumo de aire acondicionado en las islas se dispara y, por ende, la factura de la luz. Por ello, la implementación de placas solares se ha convertido en la apuesta de muchos hogares canarios, alcanzando cifras récord en el archipiélago.

Atendiendo a los datos más recientes de Endesa, Canarias cuenta actualmente con 24.991 instalaciones de autoconsumo, una cifra que multiplica por 16 la registrada hace apenas tres años y que confirma el auge de la energía solar.

El autoconsumo se dispara en Canarias

Las placas solares y el archipiélago se encuentran destinados a encontrarse. Producir energía limpia puede provocar una menor dependencia del territorio canario del exterior para producir energía y, por tanto, reducir la demanda de electricidad procedente de la red.

Acto de inauguración de la nueva pérgola con placas solares para impulsar las energías renovables en el sector primario de Gran Canaria. / David Delfour/Cabildo de Gran Canaria

La potencia de las instalaciones de autoconsumo alcanza ya los 260 megavatios, el equivalente a aproximadamente el 3% de toda la potencia contratada por los clientes de la compañía.

No es de extrañar que la modalidad más utilizada siga siendo la individual, que representa el 93% del total de las instalaciones. Sin embargo, el autoconsumo colectivo gana cada vez más peso en las islas. Tal es así que las instalaciones compartidas se han duplicado en solo un año, pasando de 865 en mayo de 2025 a las 1.756 actuales.

¿Por qué cada vez más personas instalan placas solares?

Desde Endesa, las tres razones principales son la mayor concienciación sobre el ahorro energético y la sostenibilidad, la simplificación de los trámites administrativos y la mejora de la normativa. Además, los distintos tipos de ayudas públicas disponibles permiten alcanzar hasta el 60% de la inversión realizada, dependiendo del sistema instalado.

Un técnico coloca placas solares en una vivienda. / LP

A ello se suman las distintas ayudas públicas disponibles, entre ellas las subvenciones financiadas con fondos europeos y las deducciones fiscales en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética. Estas deducciones pueden alcanzar hasta el 60% de la inversión realizada, dependiendo de las mejoras energéticas conseguidas.

¿Sale rentable poner placas solares en Canarias?

Sí. La radiación solar de Canarias convierte al territorio en uno de los más favorables de España para el autoconsumo. De hecho, en islas como El Hierro, muchos de los sistemas y presas son capaces de funcionar gracias a la energía solar.

Los expertos coinciden en que el ahorro en la factura eléctrica puede ser importante, sobre todo en aquellas viviendas con un consumo elevado. Además, el modelo de autoconsumo colectivo permite que varios vecinos compartan una misma instalación, reduciendo los costes de la propia inversión y facilitando el acceso a la energía limpia en edificios residenciales.

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife concentra el mayor número de instalaciones colectivas, con 900, mientras que Las Palmas suma 846. En cambio, la provincia de Las Palmas se sitúa a la cabeza en instalaciones individuales, con 12.346, frente a las 10.899 de Santa Cruz de Tenerife.