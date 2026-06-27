El pronóstico de la Aemet para este domingo en Canarias: más de 30º y posible lluvia en estas islas

Los cielos poco nubosos predominarán en Canarias este domingo, donde la excepción serán las áreas del norte de las islas, donde estarán cubiertos y en algunos casos no se descarta incluso que haya lluvias, en una jornada con vientos fuertes locales a rachas y temperaturas que no bajarán, llegando a superar probablemente los 30 grados en varias latitudes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima alcanzará en Santa Cruz de Tenerife los 28 y en Las Palmas de Gran Canaria los 24, siendo la mínima en ambas capitales de 22 grados, conforme a su pronóstico, que anuncia viento alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte por la tarde.

En las aguas de Canarias se esperan vientos de norte o nordeste y fuerza 4 a 5 con posibles repuntes locales de 6, acompañados de marejada que tenderá a arreciar a fuerte marejada, informa Efe.

La predicción del tiempo para el domingo, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Predominio de los cielos nubosos a primeras horas, especialmente en el norte, tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. Al final del día se espera presencia de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 20 27

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. Al final del día se espera presencia de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado localmente en el interior sur. Alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 20 26

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 1100 a 1200 metros, cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales en medianías a primeras horas. Por la tarde se abrirán amplios claros y al final del día la nubosidad quedará por debajo de los 800 metros. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso en vertientes sudeste, sur y oeste, en especial en zonas de interior donde se podrán superar los 30º C. Las temperaturas máximas en el resto de zonas, así como las mínimas en general, apenas sufrirán cambios. Alisio moderado, que aumentará a fuerte en vertientes sureste y noroeste donde son probables rachas localmente muy fuertes por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 24

TENERIFE

En el norte, por debajo de 1300 a 1500 metros, cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales a primeras horas en medianías, especialmente del nordeste. Por la tarde se abrirán amplios claros y al final del día la nubosidad quedará por debajo de los 900 metros. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso en medianías del sur y oeste, así como en zonas altas. En costas sin cambios o en ligero descenso. Alisio moderado, que soplará con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento moderado de componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 28

LA GOMERA

En el norte, cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales a primeras horas en medianías. Por la tarde se abrirán amplios claros y al final del día la nubosidad quedará por debajo de los 900 metros. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en la vertiente norte y ligeros ascensos en cumbres. Alisio moderado, que soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste; en cumbres, viento flojo del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 28

LA PALMA

En el norte y este, cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas en medianías, especialmente del nordeste. Por la tarde se abrirán amplios claros y al final del día la nubosidad quedará por debajo de los 1100 a 1200 metros. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, podrá ser moderado el de las máximas en medianías y zonas altas. Alisio moderado, que soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en extremos sureste y noroeste por la tarde. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres, viento del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 24

EL HIERRO

En el norte, cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales a primeras horas en medianías del nordeste. Por la tarde se abrirán amplios claros y al final del día la nubosidad quedará por debajo de los 900 metros. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio moderado, que soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en extremos sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 16 20