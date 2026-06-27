Salvamento Marítimo rescata un cayuco localizado a 10 millas al sur de El Hierro
A su llegada a tierra se hará el recuento de las personas que hay a bordo de la embarcación
EFE
Una embarcación de Salvamento Marítimo ha rescatado y escolta hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, un cayuco localizado cuando navegaba a unas diez millas al sur de esta isla del archipiélago canario, han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal.
La Guardia Civil comunicó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife la detección a través del radar de un posible cayuco, a unas 10 millas al sur de La Restinga.
A continuación los controladores marítimos movilizaron a la Salvamar Diphda, que se dirigió a la posición indicada.
A las 14:15 hora canaria la unidad de Salvamento Marítimo comunicó que había avistado el cayuco a media milla y que procedía a escoltarlos hasta puerto, han añadido las fuentes, que informan también que el recuento de las personas que van a bordo de la embarcación se hará en tierra.
- Así es el nuevo hotel de cuatro estrellas de Rafa Nadal: 142 habitaciones y un enclave único en Canarias
- La leishmaniasis ya circula entre los perros de Canarias: 'Hay que tomar medidas preventivas adicionales para protegerlos
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en Canarias
- Cuica', la nueva canción de Quevedo y Ptazeta que convierte un canarismo en canción
- ¿Qué tiempo hará este verano en Canarias? La Aemet adelanta su previsión para los próximos tres meses
- Sin noticias de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela
- La Bonoloto deja más de 100.000 euros en Canarias
- Teodoro Sosa, líder de Primero Canarias (II): «Me chiflaría que Óscar Hernández estuviera en el Gobierno»