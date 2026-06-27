Terremoto en Venezuela, en directo | Canarias sigue de cerca la última hora de los seísmos, fallecidos, desaparecidos y heridos

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, los muertos superan los 900 y hay miles de personas heridas como consecuencia del terremoto en el norte del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

República Dominicana confirma la muerte de una de sus ciudadanas en los seísmos de Venezuela Una ciudadana dominicana murió como consecuencia de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que asolaron parte de Venezuela el miércoles pasado, informaron este viernes fuentes oficiales. "De manera extraoficial, solamente hay una fallecida, que es oriunda de San Cristóbal (sur), o sea, no tenemos más información", informó a los medios el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería dominicana, Opinio Díaz.

Ecuador envía 60 bomberos y dos perros más a Venezuela Sesenta rescatistas y dos perros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (Ecuador) salieron este viernes hacia Venezuela para apoyar en las operaciones de búsqueda tras los terremotos de 7,5 y 7,2 que azotaron el miércoles al país caribeño y han dejado hasta el momento 920 muertos y 3.360 heridos, informó el Gobierno ecuatoriano. Este contingente se sumará a los 47 rescatistas y otros dos perros de Bomberos de Quito que ya están colaborando en labores de rastreo y rescate en varias estructuras afectadas en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por los terremotos.

Delcy Rodríguez dice que la prioridad ahora es rescatar a las personas aún atrapadas La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la prioridad en este momento del Gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad que actúan en el país es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras el doble terremoto que el país sufrió hace 72 horas. "El proceso de rescate de las personas que están con vida es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, como de los de protección civil y de otros cuerpos" que están actuando en esta tragedia, aseguró Rodríguez en una comparecencia transmitida por la red Instagram, en la que no dio nuevos datos sobre el número de fallecidos o desaparecidos.

La oposición de Venezuela dice que el Estado no estaba preparado para responder a terremotos La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró este viernes que el Estado no estaba preparado para responder a terremotos como los que ocurrieron el pasado miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente. "Las primeras horas de esta emergencia también dejaron en evidencia una realidad que no puede ignorarse: el Estado venezolano no estaba preparado para responder a una tragedia de esta magnitud", subrayó la PUD en un comunicado compartido en X. A juicio del bloque, la "insuficiencia de recursos, equipos especializados y capacidad de respuesta" ha obligado a "miles de ciudadanos, voluntarios y organizaciones a asumir tareas que debieron contar con una estructura pública robusta y plenamente operativa".

El Gobierno venezolano restringe el acceso a La Guaira, la región más afectada por el terremoto El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir con un registro que ha habilitado el Gobierno en Caracas para así "evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada" acudan a este estado. La idea de esta decisión es facilitar las labores de rescate y evitar obstaculizaciones, subrayó el alto funcionario chavista. Unos cien edificios han colapsado en La Guaira, mientras se mantiene la movilización de más de cien equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se anunció el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.

Delcy Rodríguez se reúne con expertos de EEUU para evaluar los rescates tras el doble terremoto La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos de este miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos. El canal estatal Venezolana de Televisión mostró imágenes de la reunión e informó que asistieron expertos estadounidenses, así como el encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Venezuela, John Barrett; el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Previamente, Delcy Rodríguez informó que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos. "Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas", detalló la líder chavista en su cuenta de Telegram.

La selección brasileña envía su apoyo al pueblo venezolano La selección brasileña de fútbol, concentrada en Estados Unidos mientras disputa el Mundial 2026, envió este viernes su apoyo al pueblo venezolano, tras las dos terremotos que han dejado cerca de un millar muertos en el país caribeño. La Canarinha, que el próximo lunes jugará los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo contra Japón, deseó "fuerza, coraje y una pronta recuperación" a Venezuela.

Brigadas de 9 países Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia y EE.UU. llegaron en las últimas horas a Venezuela para apoyar en las labores de rescate de víctimas y la atención de los afectados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron una zona en el norte del país frente al mar Caribe. Así lo confirmó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien, además, informó que rescatistas de Alemania, Países Bajos e Italia se encuentran en camino para sumarse a las labores de búsqueda.

Delcy Rodríguez conversó con Trump y Rubio La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, informó este viernes que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos de esta semana. "Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela", escribió Rodríguez en sus redes sociales.