Willner Rivas, la carrera contra el reloj para rescatar al jugador del CV Guaguas

La angustia por Willner Rivas, reciente fichaje del CV Guaguas, se ha convertido en una llamada urgente de auxilio desde Venezuela. Familiares del jugador venezolano, incorporado al equipo grancanario para la próxima temporada, piden ayuda para poder acceder a la vivienda derrumbada en la que creen que se encuentran el deportista y su familia tras el terremoto en Venezuela.

Según ha trasladado el presidente del CV Guaguas, Juan Ruiz, el entorno del jugador sostiene que Rivas y sus familiares podrían seguir con vida en el interior del inmueble. La prioridad, explica, es disponer de maquinaria pesada que permita retirar vigas y escombros sin perder más tiempo en una búsqueda que se desarrolla contrarreloj.

“El jugador nuestro, capitán de la Selección de Venezuela, y sus familias están vivos, pero necesitan maquinaria para poder quitar las vigas”, señaló Ruiz al hacerse eco de la petición de los allegados. El presidente del club relató que un familiar consiguió establecer una forma de contacto desde el exterior: les pidió que, si seguían con vida, golpearan dos veces con una piedra. “A los cinco segundos se oyen los dos golpes fuertes”, explicó. Según esa versión, estarían en el garaje de la casa derrumbada.

Una petición centrada en maquinaria

La familia de Willner Rivas no reclama otra cosa que medios para avanzar en el rescate. En la zona, según el relato trasladado por Ruiz, trabajan bomberos, voluntarios y también jugadoras y jugadores de la selección venezolana de voleibol, que se han sumado a las tareas para tratar de localizar al capitán de la Vinotinto y a sus familiares.

“Si pueden ayudar, estarían agradecidos”, resume el mensaje que llega desde el entorno del jugador. La ayuda solicitada se centra en equipos capaces de mover estructuras pesadas, una necesidad que se repite en las zonas golpeadas por los seísmos, donde vecinos y rescatistas intentan abrir paso entre viviendas y edificios colapsados.

La Provincia

Rivas, de 31 años, fue anunciado por el CV Guaguas Las Palmas como uno de sus refuerzos para el proyecto 2026-27. El club lo presentó como receptor venezolano de 195 centímetros, internacional con Venezuela y capitán de la selección nacional. Llegaba procedente del Narbonne francés para aportar liderazgo, contundencia y experiencia al vigente campeón de la Superliga masculina.

Nacido en La Guaira, Willner Enrique Rivas Quijada es una de las referencias del voleibol venezolano. El propio club destacó en su presentación que fue Jugador Más Valioso de la Copa Panamericana de 2025, disputada en Guanajuato, y que aterrizaría en Gran Canaria este verano para incorporarse al equipo amarillo.

El caso de Rivas ha generado una especial conmoción en el deporte canario y venezolano por la situación de incertidumbre y por la esperanza abierta tras los golpes escuchados bajo los escombros. Mientras la operación continúa, sus familiares insisten en que cada minuto cuenta y en que la llegada de maquinaria puede ser determinante para recuperar con vida al jugador y a su familia.