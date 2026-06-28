La Aemet pone en aviso a Canarias por fuerte calor, viento y oleaje: estas son las zonas afectadas

El tiempo empeorará este lunes en Canarias y la Aemet ya ha activado avisos amarillos en varias islas.

En el caso de Gran Canaria, los avisos amarillos por viento (este, oeste y sur) altas temperaturas (este, sur, oeste y cumbres) y oleaje (este, sur y oeste) estarán en vigor entre las 11.00 y 23.00 horas del lunes 29 de junio.

El fuerte calor afectará principalmente a medianías del sudeste, sur y oeste, así como a la cuenca de Tejeda. Puntualmente se podrán alcanzar los 37 ºC.

Además, en Lanzarote y La Graciosa se extiende el aviso por viento entre las 3.00 horas del lunes hasta las 12.00 horas del martes por rachas de 70 km/h del nordeste afectando principalmente a zonas de la mitad sur durante las horas nocturnas y la tarde.

La Gomera, el Hierro y Tenerife

En el caso de La Gomera el mismo aviso estará activo entre las 12.00 y 23.00 horas. Se esperan rachas del nordeste que afectarán principalmente a zonas bajas de las vertientes sudeste y oeste. Localmente podrán alcanzar los 90 km/h.

El aviso amarillo por los fenómenos costeros en las islas de El Hierro y Tenerife se extenderá de las 22.00 a 23 horas de mañana. El pronóstico es de viento del noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el norte de El Hierro y en el canal entre Tenerife y Gran Canaria.

Las zonas más afectadas por el viento el lunes en Canarias

El alisio se intensificará más durante la segunda mitad de mañana lunes. Además de las zonas en aviso amarillo en vigor, se registrarán rachas localmente muy fuertes en las siguientes zonas, según el Grupo de Predicción y Vigilancia Meteorológica en Canarias:

El Hierro : vertientes sudeste y oeste.

: vertientes sudeste y oeste. La Palma: extremos sudeste y noroeste, sin descartarlas en la zona de El Paso de madrugada.

extremos sudeste y noroeste, sin descartarlas en la zona de El Paso de madrugada. Tenerife : vertiente sudeste y extremo noroeste.

: vertiente sudeste y extremo noroeste. Gran Canaria : zonas bajas del valle de Agaete.

: zonas bajas del valle de Agaete. Fuerteventura: zonas de interior y al sur de Jandía, más probables a primeras y últimas horas.

Ascenso moderado de temperaturas el lunes en Canarias

Las temperaturas experimentarán un ascenso moderado de las máximas, pudiendo llegar a ser notable en medianías. Además de las zonas en aviso amarillo en vigor, se podrán alcanzar o superar los 30-32 º C en zonas de interior y sur de Lanzarote, Fuerteventura, medianías del este, sur y oeste de Tenerife y medianías del sur y oeste de La Gomera. También se podrán alcanzar, de forma más puntual y menos probable, en medianías del sur y oeste del resto de islas occidentales.

Regreso de la calima a Canarias

El lunes 29 de junio habrá presencia de polvo en suspensión en altura y zonas altas de las islas orientales, especialmente durante la segunda mitad del día. A últimas horas y de forma más débil se extenderá a las islas occidentales.