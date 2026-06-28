Dos catástrofes para un infierno

Los terremotos no son eventos excepcionales en la vida nacional de Venezuela. Al contrario: en su asiduidad representan casi, al menos desde la independencia y la proclamación de la república, dinamos políticas que legitiman o minan un régimen, acreditan o hunden a un gobierno, demuestran los reflejos modernos y la cohesión social del país o ilustran dolorosamente un atraso con nombres, apellidos y siglas. La catástrofe de Vargas en 1999, con Hugo Chávez recién instalado en la Presidencia, dejó en evidencia los olvidos y postergaciones de la Venezuela del turnismo entre adecos y copeyanos, pero no sirvió para cambiar sustancialmente nada. Los terremotos del pasado 24 de junio, que muy probablemente dejarán un saldo de muchos miles de muertos, demuestran que el chavismo no ha podido construir país, jamás ha representado un proyecto de modernización del Estado y ha dejado a los venezolanos huérfanos de servicios básicos. Y lo peor: que sigue en el poder. Todo escolar venezolano conoce una de las frases más célebres entre las incontables frases célebres de Simón Bolivar, el padre de la patria, pronunciada casi en los albores de la guerra de la independencia. El 26 de marzo de 1812 un intenso terremoto se cebó a media tarde en las localidades de Caracas, La Guaira, Barquisimeto y San Felipe. Salvo Caracas eran ciudades muy modestas en un país básicamente rural, pero se desplomaron muchas casas, los incendios fueron numerosos y la mayoría de las haciendas quedaron destartaladas. Era Jueves Santo y también se derrumbaron iglesias y ermitas sobre muchos creyentes. El obispo Narciso Coll y Prat difundió una pastoral en la que aseguró que el terremoto era un castigo de Dios Todopoderoso por el levantamiento contra la Corona española, que era lo mismo que insolentarse contra la Santa Madre Iglesia. La ira de Dios había caído sobre los insurgentes y podía volver a hacerlo. Los curas leyeron o citaron la pastoral en los púlpitos en el Domingo de Ramos. Fue entonces cuando Bolívar soltó su advertencia: «Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca». Chávez repitió muy ufano la frase de Bolívar pocos días después de la destrucción del Estado Vargas. En un informe al Congreso, varios meses más tarde, resumió su objetivo final de la reconstrucción: «Nunca más».

En la reconstrucción (parcialmente fracasada) del litoral de Vargas germinaron todos las trampas, miserias, canalladas y vicios del chavismo, hasta el punto de que algunos analistas creen poder ver la evolución del régimen a través de la praxis desarrollada en aquella ocasión. Primero, la opacidad informativa. Segundo, la liberación de dinero público - inversiones, subsidios a empresas, ayudas comunales y familiares - sin criterios bien especificados y ningún control local. Todo se decidía por Caracas desde Caracas. También fue particularmente desastroso sustituir a las ONG más tradicionales y experimentadas - como la mismísima Cruz Roja - por comités de militantes chavistas, muchos dirigidos disparatadamente por militantes procedentes de la capital federal. Posteriormente también se denunció un mercado negro tolerado, cuando no auspiciado por autoridades civiles y militares con los mismos insumos de emergencia -comida, medicamentos, pastillas para potabilizar agua, ropa y adminículos básicos-con los que se traficó impunemente. Vargas debe ser un caso excepcional, porque en la mayoría de las catástrofes las autoridades intentan no aturdir o aterrorizar a la población con las cifras de fallecidos, y allí ocurrió lo contrario: los voceros chavistas no se cansaban de hablar de decenas de miles de muertos, cuando tal vez no llegaron al millar -la cifra de heridos y damnificados sí fue en cambio muy alta--. Las pérdidas materiales fueron evaluadas por el chavismo entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, pero el gobierno venezolano afirmó reiteradamente que hasta 2010 había invertido casi el doble de dicha cifra en Vargas, que ahora es el Estado La Guaria, enarbolando el nombre de la principal ciudad y puerto de la región y de la república, a poco más de treinta kilómetros de Caracas, y en cuyos límites se sitúa el aeropuerto internacional de Maiquetía. Ahora la naturaleza -como diría Bolívar - ha golpeado más fuerte aun y los muchos miles de millones de dólares invertidos no han servido para nada. Probablemente porque en rigor no se invirtieron. Simplemente se gastaron. El parlamento venezolano -por supuesto - jamás fiscalizó ese obsceno despilfarro, podrido de irregularidades y coimas. Si el terremoto de 1812 sorprendió a muchos celebrando el Jueves Santo, los seismos del pasado día 24 pillaron a muchos en algunas de las localidades turísticas de La Guaira, porque se celebraba la festividad de la batalla de Carabobo, el triunfo militar definitivo de Simón Bolívar -siempre Bolívar -- como comandante en jefe contra las tropas realistas, a partir de entonces en retirada. Las playas y los apartamentos estaban llenas de miles de caraqueños, porque en toda la costa pueden disfrutarse de playas pequeñas y grandes y de clubes modestos para los trabajadores o pretenciosos para la pequeña pero riquísima boliburguesía chavista. Restaurantes y puestos con sancocho y empanadas de pescado regadas con cerveza o sangüches y frescolita para los niños. Tardarán años en volverse a verse esas imágenes.

Porque esta vez ha sido mucho peor. Está siendo y será inevitablemente mucho peor, más doloroso, más macabro. Y no solo por la potencia de dos seísmos arrasadores. En 1999 el chavismo acababa de llegar y no había arrasado todas las estructuras operativas imprescindibles en un Estado contemporáneo. Cuando se produjo el corrimiento de tierras en Vargas - las incontables toneladas de piedras, lodo y basura que se lo llevaron todo por delante - llegaron con cierta rapidez unidades de socorro de varias ciudades, entre otras, Caracas y Valencia: médicos, enfermeros, bomberos, ingenieros civiles y militares, psicólogos, camiones, grúas, palas, excavadoras. Ahora ha llegado muy poco a La Guaira y lo que ha llegado ha sido en medio de un caos estremecedor. Y es que en las ciudades hermanas no hay nada ni nadie impulsa ninguna acción solidaria desde las administraciones públicas. Todos se ausentan de su puesto de trabajo o esperan amojamados órdenes desde Miraflores. Ni siquiera desde Fuerte Tiuna. Solo desde Miraflores. También miran a la Presidencia desde el Partido Socialista Unido de Venezuela pero la respuesta es tan ambigüa que se quedan quietos. ¿Y Diosdado? ¿Ha dicho algo Diosdado? Tampoco, aunque en el puerto de La Guaira, entre las humeantes torres de control de Maiquetía y en varias localidades costeras han sido vistos agentes de inteligencia militar. Veintisiete años no han sido suficientes para diseñar, difundir y cumplir planes de emergencia. Ni siquiera para centralizar el control de las emergencias en un organismo competencialmente reconocido como tal y armado con sus propios medios humanos y tecnológicos. Nada. Se desconocen rutas de evacuación o planes de emergencia locales, no se previeron helipuertos, no se prepararon centros de acogida - ahora se está utilizando un campo de beisbol que solo tiene doce horas de agua al día - ni hasta hace pocas horas han empezado a montar hospitales de campaña. Ni en las aulas ni en los centros de trabajo se ha impartido nunca formación en emergencias. La gente está intentando desenterrar a heridos o muertos bajo los escombros con palos, con bacinillas, con cucharones, incluso con paletas de plástico que se utilizan en la playa, paletas que antes levantaron castillo de arena y ahora intentan desenterrar niños. La ayuda procedente del extranjero se gestiona tarde y mal y con crecientes nervios. Le pésima situación del sistema eléctrico del centro y el norte de Venezuela -que ya generaba cortes eléctricos graves, largos y continuos en los últimos años de Nicolás Maduro - entorpece y ralentiza operaciones en La Guaira y en otros puertos, la recuperación de Maiquetía, el suministro eléctrico de decenas de miles de personas y las escasas empresas y tiendas que han sobrevivido.

He visto las imágenes - me las han mandado -- de varias calles de Catia La Mar donde tantas veces fui cuando pequeño. La gente vagaba por las calles como zombis aterrorizados por sí mismos. Horas e incluso días después de un terremoto caminas como si acabara de temblar la tierra y sacudirte como un pelele, peses cincuenta kilos o peses cien. El cuerpo intuye que el terremoto puede volver en cualquier momento y corres para que no te pille o das largos pasos que no necesitan para mantener el equilibrio. Oyes caer una pared a lo lejos y te sientes mareado. En las imágenes de Catia La Mar podían verde restos de edificios construidos en los años cuarenta y cincuenta y edificios levantados por la Misión Vivienda, una de las fantasmagorías de Chávez y su cuadrilla. Me lo explica un amigo de Caracas: «No, se cayeron los edificios de apartamentos que construyó Pérez Jiménez y los que construyó Chávez, porque eran la misma mierda: cajas de fósforos hechas a prisa y corriendo y ahorrando en todo, especialmente en cemento y otros materiales de construcción». En las imágenes, al día siguiente de los terremotos, no se adivina en las calles de Catia La Mar un solo soldado, un policía, un agente del orden, de cualquier orden. Eso es también corrupción. La catástrofe que horroriza y tortura a Venezuela tiene un origen geológico, pero en su ferocidad destructiva, en el dolor y desesperación de los ciudadanos, también laten orígenes políticas y morales. La corrupción no es un epifenómeno político ni un desorden comportamental ni un asunto lamentable pero secundario. La corrupción política mata. La corrupción política ha matado a mucha gente en Caracas y La Guaira y va a seguir matando bajo los escombres y en hospitales miserablemente dotados e iluminados con velas. La corrupción - como ha dicho el analista venezolano Daniel Lara Farias -- es un incansable asesino en serie y no perdona.

El Rodrigato solo ha lanzado discursos con la voz de cucarachita afónica de la presidenta encargada. ¿La catástrofe es una amenaza a su continuidad? No es completamente seguro. Lo que si es cierto es que supondrá una amenaza real para el desarrollo económico y social y para la reconstrucción democrática de la república. Todavía no puede hablarse de una evaluación de los daños materiales, pero algunos, como el Financial Times, que afirman contar con datos del Banco de Venezuela del país, hablan de una cifra de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares para una primera fase. También según el FT, el asesor que los Rodríguez -han elegido para discernir sus cuitas económicas por consejo de Donald Trump -Centerview - la deuda externa real de la República Bolivariana de Venezuela se eleva a unos 240.000 millones de dólares, contra los 165.000 millones que los mercados estimaban hasta ahora. Un océano inabarcable de bonos, incumplimientos de contratos, expropiaciones, pagarés comerciales de Petróleos de Venezuela, y un kilomérico etcétera. Venezuela necesita ordenar, conciliar y reconocer su deuda - algo que no puede hacer sin la ayuda muy activa y participativa del Fondo Monetario Internacional - para comenzar a pagarla en su integridad. Lo que cuesta hipotéticamente una primera fase de reconstrucción de La Guaria y Caracas es casi lo que paga Venezuela anualmente en concepto de deuda externa, y cuando aclare su verdadera situación financia, deberá pagar más.

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Esta circunstancia crítica debilita y a la vez fortalece a Delcy y Jorge Rodríguez como virreyes del trumpismo y sus aliados económicos y comerciales en Venezuela. Los fortalece porque ahora sirven incluso como pararrayos del malestar social que se intensificará en breve. Los debilita porque deberán ser sustituidos más rápidamente de lo previsible. La oposición sigue dividida y agusanada por fulanismos incesantes y maniobras autodestructivas, como siempre. ¿Cómo podría ser incorruptible la oposición de un país corrupto hasta la médula? Hasta los nuevos líderes de Acción Democrática --los antiguos adecos socialdemócratas -- estaban dispuestos a pactar (hasta anteayer) con Delcy Rodríguez. María Corina Machado espera ahora pacientemente su turno por indicación de Trump y ha abierto su propia organización políticas a chavistas supuestamente democratizados. El generalato sigue pasando por caja, intactos sus negocios y sus mordidas, y Diosdado Cabello suscribe cualquier silencio para continuar como ministro un semestre más. El mismo año llegó Chávez y quedó arrasada Vargas y ese coyunda espantosa continua hoy en Venezuela bajo el tutelaje del presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos, y afectará a la vida de varias generaciones de venezolanos de dentro y fuera del país.