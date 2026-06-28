Halcones y Eurofighter en Gando

Se cumplen este mes de julio 90 años de uno de los hitos del aeródromo de Gran Canaria, protagonizado por Francisco Franco en 1936, que marcó la vida de este país. Es un capítulo de la historia de España que se analizará, nueve décadas después, en su aniversario y que tiene, como otros muchos a lo largo de estos dos últimos siglos, Gando como escenario. La aventura aeronáutica en el páramo de Gando se inicia en 1924 y desde entonces hasta hoy, hito tras hito, jalona la historia de la aviación en este país y se ha convertido en parte esencial de la vida canaria.

El Jefe del Mando Aéreo de Canarias, el general Francisco Javier Vidal Fernández, dejó claro el pasado viernes la trascendencia de la base con motivo de la llegada de los primeros Eurofighter, en el marco del programa Halcón del ministerio de Defensa, para sustituir a los americanos F-18.

Las Fuerzas Armadas miran a Canarias. Este mes ha sido una demostración de poder e influencia de los ejércitos en el Archipiélago. No solo por su papel en la visita del papa León XIV y por la presencia de la Heredera de la Corona, la princesa Leonor de Borbón y Ortiz. La llegada de la nueva flota de cazas y aviones de rescate Airbus supone otra efeméride en las páginas de la fuerza aérea.

Canarias cuenta con un Ejército del Aire en miniatura, se escuchó en la despedida del general Juan Ballesta, que deja Ciudad Jardín para irse a la oficina de Eurofighter en Alemania. Lo dijo en la jornada previa al «cambio del sistema de armas» en la base. Aquí la Fuerza Aérea desarrolla sus propias particularidades a 1.800 kilómetros de Madrid y en una extensión de 600 entre Islas. Por esa razón resulta especialmente significativa la trayectoria de la cúpula militar de los últimos años en el Ejército del Aire y del Espacio, sin dejar de fijarse en los movimientos que se han dado entre los generales de Tierra. El Teniente General Julio Salom, jefe del Mando de Canarias, asistió al vuelo inaugural de los Eurofighter, elogiado y destacado entre la oficialidad.

En sus últimos meses al frente del Mando Aéreo de Canarias, el general Francisco Javier Vidal forma parte de una pléyade de militares que han salido de Gran Canaria a lo más alto del escalafón castrense en los últimos tiempos, tanto con gobiernos del Partido Popular como del PSOE. Le precedieron, entre otros, el Teniente General Juan Pablo Sánchez de Lara, hoy Comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz; el Teniente General Javier Salto Martínez-Avial, ya retirado pero que ejerció como Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) hasta 2024, cuando fue sustituido por Francisco Braco, que lo hace en este momento; antes que Salto había ejercido como jefe Miguel Ángel Villarroya, que ocupó el máximo cargo militar operativo de las Fuerzas Armadas, JEMAD, y asesoró a ministras de PP y PSOE, y terminó de forma abrupta sacrificado en su puesto tras las crisis de las vacunas en tiempos de la pandemia; y también aquí, desde el paseo de Chil, tuvo su empleo el general Fernando de la Cruz, actual Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio.

No están todos los que son. Ni son todos los que están. Solo unos pocos. La retahíla de nombres y empleos ofrece un panorama diáfano de lo que significa la aviación militar en Canarias. Todos ellos y muchos más, excepto Sánchez de Lara, estaban el viernes en la bahía de Gando contemplando al nuevo caza «como un cohete». Lástima la ausencia de la ministra de Defensa Margarita Robles, que había anunciado su presencia y se la esperaba con interés. El Gobierno de España se ha comprometido con sus socios de la OTAN a mantener un gasto militar del 2% del Producto Interior Bruto. La industria de Defensa aguarda contratos para la modernización de los ejércitos de más de 11.000 millones de euros.

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La presencia del JEMA, Francisco Braco, personificó al máximo nivel los últimos acontecimientos en este Ejército del Aire en miniatura de Canarias. Braco destacó la labor de los militares y se refirió al papel fundamental de la industria de defensa, en el momento de levantar la copa por el rey, «el primer aviador de España». En el hangar siete de Gando escuchaban Francisco Sánchez Segura, presidente de Airbus España, con buena parte de su equipo directivo; Carlos Alzola Elizondo, director general de ITP; y Daniel Lorenzo Brotons, director comercial nacional de Defensa de Indra. Tras gritar viva el rey, se empezó a escribir el nuevo capítulo en la historia del Ala 46 de la Base de Gando.