Una prueba hormonal es capaz de anticipar hasta un año la llegada de la menopausia en Canarias

Una única prueba hormonal es capaz de anticipar la llegada de la menopausia casi un año antes de que ocurra. Y es que el sistema hormonal empieza a experimentar de manera silente modificaciones en el organismo mucho antes de que sean evidentes para la mujer. Por eso, esta hormonas son centinelas, capaces de presagiar este profundo cambio en la vida de una mujer para así evitar sus consecuencias más incómodas, como los sofocos, el insomnio o los cambios de humor.

Se trata de una de las tantos servicios que, a lo largo de la vida, puede cubrir la Sección de Hormonas del Servicio de Laboratorio Central del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC). Una de las zonas menos conocida del centro hospitalario que, sin embargo, desarrolla una actividad esencial para el diagnóstico, seguimiento y control de múltiples enfermedades endocrinas, inmunológicas, oncológicas y metabólicas.

Las hormonas que controlan el ciclo

"Hay múltiples hormonas nos indican bioquímicamente en qué etapa se encuentra la mujer", explica Liliam Medina, facultativa especialista en bioquímica y responsable de esta Sección del Laboratorio del HUC. Las más importantes son la GnRH, la directora de orquesta del ciclo reproductivo, y el estradiol, que controla el ciclo menstrual. Ambas se producen en lugares diferentes del organismo (en el hipotálamo y los ovarios), lo que pone de manifiesto el complejo entramado que opera en el ciclo de vida de una mujer.

"Existe un eje entre la hipófisis y la gónada que se manifiesta de distintas maneras a lo largo de la vida", expresa Antonia de Vera González, facultativa y también responsable de la Sección de Hormonas del HUC. Cada mujer nace con una carga ovárica que va perdiendo a lo largo de sus ciclos menstruales. Cada ovocito que nace al mes supone un chute de estrógenos. Por eso, cuando la mujer deja de producirlos, también reduce considerablemente sus estrógenos.

Tomar decisiones con tiempo

En ese momento entra en escena el cerebro y la GnRH. Para intentar corregir la caída de estrógenos, el cerebro dispara la producción de GnRH, lo que provoca el aumento de la LH y FSH, generando los característicos sofocos y desajustes. Este cambio de patrón hormonal, sin embargo, se puede captar mucho antes de que ocurra, pudiendo incluso evitar algunos de los síntomas más comunes de la menopausia.

"Una mujer que conoce previamente este cambio le puede poner remedio mucho antes y tomar decisiones sobre su actividad física o salud mental, que evita que se produzca un desajuste tan intenso", insiste Medina. Además, como insisten las facultativas, cuanto "más joven lo sepa, mejor".

Este análisis permite al paciente tomar mejores decisiones con respecto a su salud

Pero este servicio no solo permite al paciente tomar mejores decisiones con respecto a su salud; su trabajo proporciona información clave para comprender procesos biológicos complejos y apoyar la toma de decisiones clínicas a los médicos. Y su trabajo no solo influye en mujeres en edad menopáusica, sino también en el control de la gestante, en el cribado prenatal y en el control de tumores, alergias, inmunosupresores o del funcionamiento endocrino. Al fin y al cabo, como remarcan las facultativas: "los humanos somos hormonas andantes".

Control durante el embarazo

Cada analítica representa una herramienta diagnóstica de gran sensibilidad, capaz de detectar alteraciones que muchas veces no son visibles clínicamente en sus fases iniciales. Uno de sus grandes potenciales está en el seguimiento del embarazo, especialmente en sus etapas iniciales. De hecho, las investigadoras aseguran que, a día de hoy, buena parte de su trabajo tiene que ver con el control de la gestación. "Hacemos un estudio de la embarazada en etapas precoces y colaborando con la Unidad de Reproducción", explica Medina. Una de las pruebas más relevantes, en este sentido, es la del screaning prenatal, con la que se buscan patologías que puedan afectar al bebé antes de que nazca.

El servicio puede llegar a analizar 1.700 muestras al año. Y es que la sección de hormonas es especialmente relevante a la hora de detectar posibles trisomías en los genes 21 (síndrome de Down) y 18 (síndrome de Edwards). En este caso, se estudian los niveles de beta-hCG. "Si encontramos valores altos nos da una sospecha de que puede existir esta patología", resume Medina, que indica que el seguimiento de ciertas hormonas puede ser efectivo para comprobar si hay riesgo de que se desarrollen otras patologías genéticas.

Estos estudios forman parte de un trabajo mucho más amplio y multidisciplinar que corre a cargo de la Unidad de Reproducción del HUC. "En consulta se toman datos relacionados con las características clínicas de la madre (su peso, raza o edad); luego los ginecólogos hacen ecografías de los que toman otros marcadores y todo ello se complementa con los análisis hormonales", explica Beatriz Martín, responsable de Calidad del hospital universitario.

Pero su monitoreo del embarazo no acaba ahí. Esta sección también se encarga de realizar un seguimiento bioquímico del embarazo y participando en el control tanto de gestaciones normales como de embarazos de riesgo. Su actividad contribuye al diagnóstico y seguimiento de complicaciones obstétricas como la preeclampsia, permitiendo una vigilancia más precoz y segura de la salud materno-fetal.

De las alergias a los trasplantes

También colabora en el diagnóstico de enfermedades alérgicas y endocrinas y participa en el estudio bioquímico de distintos procesos tumorales, aportando información de alto valor clínico para una medicina cada vez más personalizada y precisa. En este campo, los estudios más requeridos por la población del norte de Tenerife están relacionados con los niveles de tiroides. "Es una enfermedad muy prevalente", indica Beatriz Martín, responsable de Calidad del hospital universitario.

Además, como hospital de referencia en trasplante renal, el HUC realiza en esta sección la monitorización de inmunosupresores, una herramienta fundamental para garantizar el equilibrio entre la prevención del rechazo y la seguridad terapéutica de los pacientes trasplantados. Cabe recordar que el centro hospitalario tiene una larga trayectoria en este tipo de cirugías, habiendo realizado 3.350 trasplantes renales desde 1981.

En 2025, se realizaron 86 trasplantes renales en el HUC, de los cuales once fueron trasplantes de donante vivo, un renopancreático y un aislado de páncreas. En los dos primeros meses de este año 2026 se han realizado veinticinco trasplantes renales, incluyendo un renopancreático y un trasplante de páncreas aislado.