Terremoto en Venezuela, en directo | Canarias sigue de cerca la última hora de los seísmos, fallecidos, desaparecidos y heridos

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, los muertos superan los 900 y hay miles de personas heridas como consecuencia del terremoto en el norte del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

Suben a nueve los españoles fallecidos El número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a nueve, según han informado fuentes del Ministerio de Exteriores, que cifran ahora en 131 los desaparecidos y mantiene en 14 los localizados bajo los escombros.

Equipos estadounidenses rescatan a un bebé Equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos pudieron sacar con vida a un bebé de los escombros de un edificio que se derrumbó en Venezuela tras el doble terremoto registrado el miércoles, informó este sábado la Embajada del país norteamericano. "Contra todo pronóstico, la esperanza perdura", señaló la legación en una publicación en Instagram, donde compartió un video en el que se ve a los rescatistas cargando al bebé que llora.

La UME rescata en Venezuela a otro superviviente de los terremotos Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) presentes en Venezuela han rescatado con vida este sábado a un segundo superviviente de la catástrofe, en la misma zona en la que había salvado a una persona que había permanecido casi 72 horas atrapada bajo los escombros de un edificio destruido por los terremotos. Según ha informado el Ministerio de Defensa, el rescate se ha producido en la zona residencial Vistamar de La Guaira, al norte de la capital, Caracas, que es una de las más afectadas por estos terremotos. Esa es la zona elegida por los 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Venezuela para participar en el operativo de emergencia desplegado para trabajar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.

Dos catástrofes para un infierno Los terremotos, que muy probablemente dejarán un saldo de muchos miles de muertos, demuestran que el chavismo no ha podido construir país Leer más

El chavismo restringe la llegada de ayuda a la zona El Gobierno venezolano ha decidido poner bajo control el acceso a La Guaira, la zona cero de la tragedia, justo cuando las labores de rescate entran en la fase más delicada desde los terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles y que -por ahora- han provocado la muerte de 1.430 personas, entre ellos seis españoles . Leer más

Balance de daños Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, el PNUD estima que 1,7 millones de estructuras que se encontraban en las zonas afectadas.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, evoca la Venezuela que marcó a su padre y forjó su futuro familiar El dirigente palmero, que nació en la ciudad venezolana de Valencia, confirma que sus tres primos que residen en Venezuela se encuentran a salvo tras los recientes terremotos Leer más

Hasta 432 réplicas Tras los dos grandes terremotos del miércoles, Venezuela ha registrado un total de 432 réplicas, de acuerdo al último balance del presidente del Legislativo venezolano. Este sábado, un terremoto de magnitud 4,8 sacudió la costa venezolana, y se pudo sentir en Caracas, el movimiento telúrico se produjo a las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.