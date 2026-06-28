El tiempo en Canarias este domingo: más de 30 grados, alisios fuertes y lluvias en el norte

Canarias afronta este domingo con un panorama meteorológico marcado por la estabilidad atmosférica, aunque con diferencias entre unas zonas y otras del archipiélago. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a una jornada en la que predominarán los cielos poco nubosos o despejados, especialmente en las vertientes sur y oeste de las islas, mientras que el norte volverá a registrar mayor presencia de nubosidad e incluso existe la posibilidad de que se produzcan lluvias débiles y ocasionales durante las primeras horas del día.

A ello se sumará un ligero ascenso de las temperaturas, que será más notable en las medianías y zonas del interior de algunas islas, donde los termómetros podrían superar los 30 grados. El viento alisio continuará siendo protagonista, con intensidad moderada y rachas fuertes en determinados puntos del archipiélago.

Ambiente cálido y estabilidad en buena parte del archipiélago

La previsión meteorológica mantiene el patrón habitual de los alisios durante esta época del año. Mientras las vertientes expuestas al norte permanecerán con intervalos nubosos durante buena parte de la mañana, el resto del territorio disfrutará de abundantes horas de sol.

En las zonas donde aparezcan nubes bajas, la AEMET no descarta precipitaciones de carácter débil, especialmente en las medianías orientadas al nordeste. Sin embargo, estas lluvias, de producirse, serán puntuales y tenderán a desaparecer conforme avance la jornada.

Por la tarde, la nubosidad irá perdiendo protagonismo y se abrirán amplios claros en la mayoría de las islas.

Temperaturas al alza con más de 30 grados en algunas zonas interiores

Otro de los aspectos destacados del pronóstico será el incremento de las temperaturas máximas en diferentes puntos del archipiélago.

Aunque en las capitales provinciales el calor será moderado, la situación será diferente en zonas del interior de Gran Canaria, donde la AEMET prevé que los valores puedan superar los 30 ºC, especialmente en las vertientes sur, sureste y oeste.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas entre los 22 y los 28 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22 y los 24 grados.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios respecto a jornadas anteriores.

El viento volverá a ganar intensidad

El alisio continuará soplando con intensidad moderada en todo el archipiélago, aunque durante la tarde aumentará su fuerza en diferentes zonas.

La AEMET advierte de la probabilidad de rachas localmente muy fuertes en algunas vertientes expuestas al sureste y al noroeste de varias islas, especialmente en zonas de interior y de medianías.

En cambio, las áreas del suroeste volverán a registrar un predominio de las brisas locales, lo que favorecerá un ambiente algo más tranquilo.

En las cumbres, el comportamiento del viento variará según la isla, predominando componentes este o sur con intensidad generalmente floja o moderada.

Estado de la mar

En el litoral canario también se espera una jornada marcada por el viento.

La previsión marítima anuncia viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, con posibilidad de alcanzar fuerza 6 de forma puntual.

Estas condiciones provocarán una marejada que tenderá a aumentar hasta convertirse en fuerte marejada, por lo que se recomienda extremar la precaución a quienes desarrollen actividades náuticas o recreativas en el mar.

El tiempo previsto por islas

Lanzarote

La jornada comenzará con predominio de cielos nubosos, sobre todo en el norte de la isla. Conforme avance la mañana, el cielo tenderá a quedar poco nuboso y al final del día aparecerán nubes medias y altas.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios, con una previsión de 20 grados de mínima y 27 de máxima en Arrecife.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada y algunos intervalos fuertes en zonas interiores, donde no se descartan rachas intensas durante la tarde.

Fuerteventura

Las primeras horas estarán marcadas por intervalos nubosos que irán desapareciendo conforme avance la mañana.

Las máximas subirán ligeramente, especialmente en el interior del sur de la isla, mientras que las mínimas permanecerán estables.

En Puerto del Rosario se esperan 20 grados de mínima y 26 de máxima.

También se prevén intervalos de viento fuerte en zonas interiores y en el sur de Jandía.

Gran Canaria

La situación será diferente entre el norte y el resto de la isla.

En las comarcas septentrionales situadas por debajo de los 1.100 o 1.200 metros predominarán los cielos nubosos durante la mañana, con posibilidad de lluvias débiles en medianías.

A medida que avance la jornada, la nubosidad irá disminuyendo y quedará restringida a cotas más bajas.

Mientras tanto, en el sur, oeste y buena parte del interior dominará el cielo despejado.

Será precisamente en estas zonas donde el calor será más intenso, con temperaturas que podrían rebasar los 30 grados.

En Las Palmas de Gran Canaria la previsión se sitúa entre 22 y 24 grados.

Tenerife

En el norte, especialmente en las medianías del nordeste, persistirán las nubes bajas durante las primeras horas con posibilidad de precipitaciones débiles.

El resto de la isla disfrutará de un ambiente mucho más despejado.

Las máximas aumentarán en las medianías del sur y del oeste, así como en las zonas altas, mientras que en la costa apenas cambiarán.

La previsión para Santa Cruz de Tenerife es de 22 grados de mínima y 28 de máxima.

La Gomera

El norte de la isla presentará nubosidad durante buena parte de la mañana con posibilidad de alguna lluvia débil en medianías.

Posteriormente se abrirán claros y el ambiente será más soleado.

Las temperaturas apenas variarán, salvo ligeros ascensos en las cumbres.

En San Sebastián de La Gomera se esperan temperaturas entre 22 y 28 grados.

La Palma

Las vertientes norte y este mantendrán cielos nubosos durante las primeras horas del domingo.

No se descartan lluvias débiles en las medianías del nordeste antes de que el cielo vaya despejándose durante la tarde.

En el resto del territorio predominarán los intervalos nubosos.

Las temperaturas permanecerán estables o subirán ligeramente, sobre todo en las medianías.

La previsión para Santa Cruz de La Palma es de 21 grados de mínima y 24 de máxima.

El Hierro

El norte también registrará abundante nubosidad durante la mañana, con posibilidad de precipitaciones débiles en las medianías del nordeste.

En el resto de la isla dominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas apenas cambiarán y el viento volverá a soplar con fuerza en algunos puntos expuestos.

En Valverde se esperan 16 grados de mínima y 20 de máxima, las temperaturas más bajas previstas entre las capitales insulares.