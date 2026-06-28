Tiempo para el lunes en Canarias: calor de hasta 35 grados y vientos superiores a 80 km/h

Las temperaturas subirán aún más en Canarias este lunes, cuando se prevé superar localmente los 30 grados y hasta los 35 en algunas latitudes del archipiélago, en un día en que se esperan nubes y claros y viento moderado a fuerte y con probables rachas muy fuertes, que podrían incluso superar los 80 kilómetros en determinados puntos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 25 en Las Palmas de Gran Canaria y las mínimas en las capitales serán de 23 y 22 grados, conforme a su pronóstico, que anuncia viento alisio moderado a fuerte, más intenso en vertientes sureste y noroeste de varias islas donde no se descartan rachas muy fuertes, que se estima podrán superar los 80 kilómetros por hora por la tarde.

En las aguas de Canarias se esperan vientos de noreste o este y fuera 5 a 6, que podría arreciar localmente a 7 por momentos y habrá marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del nordeste de 1 a 2 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el lunes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos de nubes medias y altas, e intervalos de nubes bajas en litorales norte a primeras horas. Presencia de calima en altura, más significativa durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en zonas de interior y litoral sur donde se podrán superar los 30 ºC. Alisio moderado, siendo fuerte en el interior y al sur, donde son probables rachas muy fuertes durante las horas nocturnas y por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 21 29

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos de nubes medias y altas, e intervalos de nubes bajas en litorales oeste de madrugada. Presencia de calima en altura, más significativa durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en zonas de interior y litoral sur donde se superarán los 30-32 ºC. Alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía, donde son probables rachas puntualmente muy fuertes, especialmente por la tarde y de madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 20 28

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas y cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Presencia de calima en zonas altas, más significativa durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, pudiendo llegar a ser notable en medianías y zonas de interior, especialmente el de las máximas. Se superarán los 35º C en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenta de Tejeda. En zonas bajas del norte las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte, soplará más intenso en vertientes sureste y noroeste con rachas muy fuertes que podrán superar los 80 km/h por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 25

TENERIFE

En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas y cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde, sin descartar lluvias ocasionales en cumbres. Presencia de calima en zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero ascenso en medianías. Máximas en ligero a moderado ascenso, llegando ser notable en medianías y zonas altas donde se podrán superar los 30-32 ºC. Alisio moderado, que soplará fuerte con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento moderado de componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 30

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas y cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas despejado. Presencia de calima ligera en zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, llegando a ser localmente notable en medianías y zonas altas. Se podrán superar los 30-32º C en medianías del sur. Alisio moderado, que soplará fuerte con rachas muy fuertes en vertientes este y noroeste, donde podrán superar ocasionalmente los 80 km/h. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 28

LA PALMA

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas y cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas poco nuboso con intervalos matinales. Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero ascenso en medianías. Máximas en ligero a moderado ascenso, llegando ser notable en medianías y zonas altas. Se alcanzarán los 30 ºC en medianías del oeste. Alisio moderado, que soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en extremos sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres, viento del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 25

EL HIERRO

En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas y cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas despejado. Presencia de calima ligera en zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, llegando a ser localmente notable en medianías y zonas altas. Se podrán superar los 30º C en medianías del sur. Alisio moderado, que soplará fuerte con probables rachas puntualmente muy fuertes en extremos sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 16 21