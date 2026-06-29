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El calendario laboral de 2027 deja a Canarias sin puente para el Día de la comunidad autónoma

El Gobierno regional aprueba el calendario laboral de 2027, que incluye cuatro puentes por festivos nacionales

Dos personas disfrutan del descanso en la playa.

Dos personas disfrutan del descanso en la playa. / MARIA PISACA

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Dalia Guerra

Santa Cruz de Tenerife

Los canarios se quedarán de nuevo el próximo año sin poder disfrutar de un puente por el Día de Canarias. En 2027 la festividad del 30 de mayo cae un domingo y el día festivo no se pasará al lunes, por lo que la celebración de la autonomía de la región volverá a pasar de manera descafeinada, al menos en lo que al descanso de los trabajadores se refiere. Algo similar pasó ya este año, cuando el 30 de mayo cayó un sábado y supo a poco a los canarios, ya que no supuso para muchos un descanso extra.

El Gobierno regional aprobó este lunes 29 de junio el calendario laboral de 2027 para el Archipiélago en el que se fijan los doce festivos autonómicos e insulares, a los que se sumarán dos días festivos más a propuesta de los ayuntamientos, para completar las 14 jornadas anuales que prevé la normativa.

El calendario de 2027 fija como festivos el viernes 1 de enero (Año Nuevo), el miércoles 6 de enero (Reyes), el 25 y el 26 de marzo (Jueves y Viernes Santo) y el domingo 30 de mayo, que no se traslada al lunes. El que sí se traslada al inicio de semana será el festivo del 15 de agosto, que pasará a ser el 16. Tampoco habrá que ir a trabajar el martes 12 de octubre (Fiesta Nacional), el lunes 1 de noviembre (Todos los Santos) y el lunes 6 y el miércoles 8 de diciembre por el Día de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción. El calendario nacional y autonómico se completa con el sábado 25 de diciembre, ya en Navidad. Con lo que el calendario laboral de 2027 tendrá cuatro puentes en los que el festivo caerá un lunes o un viernes y que permitirán alargar el fin de semana.

Además de estos días, cada isla tendrá un día festivo más según le corresponda. En Tenerife será el 2 de febrero, por la festividad de la Virgen de Candelaria. En La Palma el 5 de agosto por el día de Nuestra Señora de las Nieves. El 8 de septiembre será festivo en Gran Canaria por la Virgen del Pino. Y el 15 de ese mismo mes en Lanzarote y La Graciosa por Nuestra Señora de los Volcanes. Dos días más tarde se celebrará en Fuerteventura la festividad de Nuestra Señora de la Peña. El 24 de septiembre será festivo en El Hierro por la Bajada de la Virgen de los Reyes. El calendario insular de festividades se completa el 4 de octubre, en La Gomera, por Nuestra Señora de Guadalupe.

Noticias relacionadas y más

Los ayuntamientos de Canarias dispondrán de un plazo de un mes, a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), para remitir a la Dirección General de Trabajo sus propuestas plenarias con el fin de fijar hasta dos días adicionales, también inhábiles, retribuidos y no recuperables, como fiestas locales de acuerdo con sus tradiciones. Días que en las dos capitales de provincia canaria suelen ser el martes de Carnaval y el 3 de mayo en el caso de Santa Cruz de Tenerife y el 24 de junio en Las Palmas de Gran Canaria.

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