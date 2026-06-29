El calor aprieta en Canarias con termómetros rozando los 35 grados y fuertes vientos según la Aemet

Las temperaturas seguirán subiendo este martes en Canarias, donde se espera que los termómetros superen de forma local los 30 grados e incluso alcancen los 35 en algunas zonas del archipiélago. La jornada estará marcada por cielos con nubes y claros, viento moderado a fuerte y probables rachas muy fuertes, que podrían rebasar los 80 kilómetros por hora en puntos determinados, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En las capitales, la temperatura máxima será de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 25 en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas se situarán en 23 y 22 grados, respectivamente. El viento soplará del alisio con intensidad moderada a fuerte, especialmente en vertientes sureste y noroeste de varias islas, donde no se descartan rachas muy fuertes por la tarde, que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

En el mar se prevén vientos del noreste o este de fuerza 5 a 6, con posibilidad de arreciar localmente a 7 en algunos momentos. Habrá marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del nordeste de 1 a 2 metros.

La previsión por Islas para este martes es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos de nubes medias y altas, junto a nubes bajas en los litorales del norte durante las primeras horas. Habrá calima en altura, más relevante en la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas subirán de forma ligera a moderada, sobre todo en el interior y en el litoral sur, donde se podrán superar los 30 grados. El alisio será moderado, aunque soplará fuerte en el interior y en el sur, zonas en las que son probables rachas muy fuertes durante la noche y por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):

Arrecife 21 / 29

FUERTEVENTURA

Se esperan intervalos de nubes medias y altas, además de nubes bajas en los litorales del oeste durante la madrugada. La calima en altura estará presente, especialmente a partir de la segunda mitad del día. Las mínimas seguirán con pocos cambios y las máximas experimentarán un ascenso ligero a moderado, principalmente en zonas de interior y en el litoral sur, donde se superarán los 30-32 grados. El alisio será moderado, con intervalos de fuerte en el interior y al sur de Jandía, donde son probables rachas puntualmente muy fuertes, sobre todo por la tarde y de madrugada.

Puerto del Rosario 20 / 28

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 500 a 600 metros, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos durante las horas centrales. En el resto de zonas predominará el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. La calima afectará a zonas altas, con mayor presencia durante la segunda mitad del día. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada, con un ascenso que podría ser notable en medianías y zonas de interior, especialmente en las máximas. Se superarán los 35 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. En las zonas bajas del norte, los valores se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente. El alisio soplará moderado a fuerte, con mayor intensidad en las vertientes sureste y noroeste, donde las rachas muy fuertes podrán superar los 80 kilómetros por hora por la tarde. Predominarán las brisas en el suroeste y, en cumbres, el viento será flojo del este.

Las Palmas de Gran Canaria 22 / 25

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 600 a 700 metros, se esperan intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de la isla predominará el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde, sin descartar lluvias ocasionales en cumbres. Habrá calima en zonas altas durante la segunda mitad del día. Las mínimas no cambiarán en costas y subirán ligeramente en medianías. Las máximas ascenderán de forma ligera a moderada, pudiendo ser notable en medianías y zonas altas, donde se podrán superar los 30-32 grados. El alisio será moderado, aunque soplará fuerte y con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes en la vertiente sureste y el extremo noroeste. En el suroeste predominarán las brisas y, en cumbres centrales, el viento será moderado de componente sur.

Santa Cruz de Tenerife 23 / 30

LA GOMERA

En el norte, por debajo de los 600 a 700 metros, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos durante el mediodía. En el resto de zonas, los cielos estarán despejados. Se espera calima ligera en zonas altas durante la segunda mitad del día. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas subirán de forma ligera a moderada, llegando a ser localmente notable en medianías y zonas altas. En medianías del sur se podrán superar los 30-32 grados. El alisio será moderado, con intensidad fuerte y rachas muy fuertes en las vertientes este y noroeste, donde podrían superar ocasionalmente los 80 kilómetros por hora. Predominarán las brisas en el suroeste y, en cumbres, el viento será flojo del este.

San Sebastián de La Gomera 23 / 28

LA PALMA

En el norte, por debajo de los 700 a 800 metros, se prevén intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas, el cielo estará poco nuboso con algunos intervalos por la mañana. Las mínimas no variarán en costas y subirán ligeramente en medianías. Las máximas aumentarán de forma ligera a moderada, con ascensos que podrán ser notables en medianías y zonas altas. Se alcanzarán los 30 grados en medianías del oeste. El alisio será moderado, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en los extremos sureste y noroeste. En el oeste predominarán las brisas y, en cumbres, el viento será del este.

Santa Cruz de La Palma 21 / 25

EL HIERRO

En el norte, por debajo de los 600 a 700 metros, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas, los cielos estarán despejados. Se espera calima ligera en zonas altas durante la segunda mitad del día. Las mínimas permanecerán con pocos cambios y las máximas subirán de forma ligera a moderada, pudiendo ser localmente notable en medianías y zonas altas. En medianías del sur se podrán superar los 30 grados. El alisio será moderado, aunque soplará fuerte y con probables rachas puntualmente muy fuertes en los extremos sureste y noroeste. Predominarán las brisas en el suroeste y, en cumbres, el viento será flojo del este.

Valverde 16 / 21