Canarias afronta un lunes con intenso calor, calima y fuerte viento

El verano seguirá intensificándose este lunes en Canarias. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a una nueva subida de las temperaturas, especialmente en las medianías y zonas del interior del archipiélago, donde los termómetros podrán alcanzar e incluso superar los 35 grados. A este episodio de calor se sumarán la presencia de calima en altura, intervalos nubosos y un régimen de alisios moderados a fuertes, con rachas que, en algunos puntos, podrían rebasar los 80 kilómetros por hora.

La combinación de altas temperaturas y viento obligará a extremar la precaución durante la jornada, sobre todo en las zonas donde se espera mayor intensidad del alisio y en aquellos lugares más expuestos al calor.

Temperaturas al alza en buena parte del archipiélago

La previsión meteorológica refleja un ascenso prácticamente generalizado de las temperaturas máximas. Aunque en las costas el incremento será más moderado, en las medianías y el interior de varias islas el calor será significativamente más intenso.

En las capitales provinciales, Santa Cruz de Tenerife alcanzará una temperatura máxima de 30 grados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria llegará a 25 grados. Las mínimas previstas serán de 23 grados y 22 grados, respectivamente.

Sin embargo, las temperaturas más elevadas no se registrarán en las capitales, sino en las zonas de interior de varias islas, donde el mercurio podrá situarse entre los 30 y los 35 grados, especialmente durante las horas centrales del día.

Gran Canaria, la isla con las temperaturas más altas

Gran Canaria será una de las islas más afectadas por este episodio de calor.

Según la AEMET, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso que podrá ser notable en las medianías y zonas interiores. Los valores más elevados se esperan en las medianías del sureste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda, donde los termómetros podrán superar los 35 grados.

En el norte de la isla predominarán los intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día por debajo de los 500 o 600 metros de altitud, mientras que el resto del territorio permanecerá poco nuboso, con presencia de nubes medias y altas.

La capital, Las Palmas de Gran Canaria, registrará temperaturas de entre 22 y 25 grados.

Tenerife también superará los 30 grados

En Tenerife se espera una situación similar.

Las máximas aumentarán especialmente en las medianías y zonas altas, donde podrán alcanzarse entre 30 y 32 grados. En el norte de la isla habrá intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas de la jornada, mientras que el resto del territorio presentará cielos poco nubosos.

La AEMET tampoco descarta la posibilidad de lluvias ocasionales en las cumbres durante la tarde, coincidiendo con la presencia de nubes medias y altas.

En Santa Cruz de Tenerife, la temperatura oscilará entre 23 y 30 grados.

Lanzarote y Fuerteventura también registrarán calor intenso

Las islas orientales también experimentarán un aumento de las temperaturas.

En Lanzarote, el ascenso será especialmente evidente en las zonas del interior y en el litoral sur, donde podrán superarse los 30 grados. Además, la presencia de calima en altura será más significativa a partir de la segunda mitad del día.

En Arrecife, los termómetros marcarán entre 21 y 29 grados.

En Fuerteventura, el calor será aún más acusado en algunos puntos. La previsión indica que en el interior y el sur de la isla podrán alcanzarse valores superiores a los 30 o 32 grados, especialmente durante las horas centrales de la jornada.

En Puerto del Rosario, las temperaturas previstas se situarán entre 20 y 28 grados.

Calor también en La Gomera, La Palma y El Hierro

El ascenso térmico también llegará al resto de las islas occidentales.

En La Gomera, las medianías del sur podrán superar los 30 o 32 grados, mientras que en San Sebastián de La Gomera se esperan temperaturas entre 23 y 28 grados.

En La Palma, las máximas alcanzarán los 30 grados en las medianías del oeste. La capital palmera registrará valores de entre 21 y 25 grados.

Por su parte, El Hierro también experimentará un incremento de las temperaturas máximas, especialmente en las medianías del sur, donde podrán rebasarse los 30 grados. En Valverde se esperan temperaturas de entre 16 y 21 grados.

Alisios fuertes y rachas superiores a los 80 kilómetros por hora

Además del calor, el viento será otro de los protagonistas de la jornada.

La AEMET prevé un alisio moderado a fuerte, especialmente intenso en las vertientes sureste y noroeste de varias islas.

Durante la tarde podrían registrarse rachas muy fuertes, con velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora en zonas expuestas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. En Lanzarote y Fuerteventura también existe probabilidad de rachas intensas, principalmente en áreas del interior y del sur.

En las vertientes suroeste de algunas islas predominará el régimen de brisas, mientras que en las cumbres el viento será, en general, de componente este o sur y de intensidad floja o moderada.

Calima en altura durante la segunda mitad del día

Otro de los fenómenos previstos será la presencia de calima en altura, especialmente a partir del mediodía.

Este episodio afectará principalmente a Lanzarote, Fuerteventura y las zonas altas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro. Aunque no se espera una reducción importante de la visibilidad en superficie, la calima puede contribuir a incrementar la sensación de calor y reducir la calidad del aire en determinados momentos.

Estado de la mar

En el litoral canario también se espera una jornada marcada por el viento.

La previsión marítima apunta a viento del noreste o este de fuerza 5 a 6, con posibilidad de alcanzar puntualmente fuerza 7 en algunas áreas.

El estado del mar será de marejada o fuerte marejada, acompañado por mar de fondo del nordeste con olas de entre uno y dos metros.