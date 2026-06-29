Canarias enfrenta el primer episodio de calor del verano con seis grados de más y el regreso de las noches tropicales

Apenas una semana después de que el planeta haya activado el modo verano, y tras haber escapado por los pelos de las olas de calor que han achicharrado España y Europa, Canarias afronta hoy y mañana su primer episodio de altas temperaturas del periodo estival. Se trata de un repunte exprés del calor en el que los termómetros llegarán a marcar valores seis grados por encima de lo habitual y que confirmará el regreso de las noches tropicales.

El cambio en las temperaturas se ha empezado a notar este lunes, especialmente en el centro y sur de Gran Canaria, donde a primeras horas de la mañana ya se superaban los 30 grados en varios municipios. Sin embargo, la peor parte llegará este martes, momento en el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que los termómetros se disparen de manera súbita hasta alcanzar temperaturas de entre 36 y hasta 40 grados de manera generalizada en las islas de mayor relieve.

"Es una situación corta pero muy intensa", adelanta David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias quien advierte que las temperaturas superarán entre seis y cinco grados las medias normales para la época. "Las medias en Canarias para este mes se encuentran entre 21 y 21,5 grados, y podremos llegar a medias de hasta 27 grados", insiste. Pese a su corta duración, la Aemet ya la concibe como una posible antesala de un episodio mucho más largo: "se espera otra subida de temperaturas de cara al fin de semana".

Un cambio de patrones atmosféricos

El responsable de este súbito incremento de las temperaturas es el cambio que se ha producido en el patrón atmosférico del entorno atlántico y cercano a Canarias. Por un lado, el anticiclón de las Azores se ha desplazado desde su posición habitual y se ha "estirado" hasta el norte de España y el sur de Europa, tal y como relata Suárez. En esta posición, los vientos que genera, los alisios, sufren un cambio de dirección que también acelera el proceso.

Por otro lado, el viento que sopla del este desde la dorsal africana encuentra vía libre para desplazarse hacia Canarias, arrastrando con él una densa nube de polvo en suspensión. "No se adentrará en niveles bajos de la atmósfera", insiste el delegado autonómico. Pero esto no significa que su impacto vaya a ser menor. La calima se encontrará más cerca de la cumbre y las medianías, mientras que en la costa (y en especial en la vertiente norte) predominará la humedad y el viento fresco.

"Esto puede provocar que se generen neblinas en la costa porque la inversión está muy baja", destaca Suárez quien, sin embargo, descarta que esas neblinas puedan afectar a la operatividad del aeropuerto de Tenerife Norte –que sufre a menudo el impacto de estos contrastes térmicos– estos días. "La inversión se encuentra a unos 300 metros, por lo que quedará por debajo del aeropuerto", indica.

Avisos por altas temperaturas

La Aemet ya ha activado los avisos por altas temperaturas tanto para este lunes como para el martes, que se espera que sea el día más caluroso de este episodio exprés. Así, aunque el Meteorológico ha activado hoy el aviso amarillo en el el este, sur y oeste de Gran Canaria; para este martes los avisos se volverán generalizados.

Y es que se espera que la situación se recrudezca: todas las islas, a excepción de Fuerteventura y Lanzarote, estarán en aviso amarillo por altas temperaturas, y el sur de Gran Canaria en naranja. Durante el día se espera superar los 30 grados de manera generalizada y alcanzar los 40 en algunos puntos concretos. El calor viene, asimismo, acompañado de mucho viento, lo que afectará al estado de la mar, a Lanzarote y a algunas zonas costeras orientadas al sur.

Prealerta del Gobierno de Canarias

A tenor de la previsión, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado dos situaciones de prealerta en las Islas. La primera, por viento, que entró en vigor desde las 03:00 horas de este lunes. La segunda, por temperaturas máximas, que se activó a las 11:00 horas en todas las Islas y que se ha elevado a nivel de alerta en Gran Canaria. Emergencias también ha declarado la situación de alerta por Riesgo de Incendios Forestales en Gran Canaria desde las 14:00 horas de este lunes, y en el resto de islas a partir de a las 07:00 horas de este martes.

La decisión se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, ha pedido "máxima precaución" durante los próximos días. La presidenta insular ha recordado que estas condiciones "elevan también el riesgo de incendio forestal", por lo que ha pedido responsabilidad en espacios naturales, zonas de monte y áreas expuestas al viento.

El Cabildo mantiene la monitorización de la situación y la coordinación de los servicios de emergencia para garantizar la seguridad en toda la Isla. La institución insiste en la necesidad de seguir las recomendaciones oficiales y evitar conductas de riesgo durante los días de mayor calor. La recomendación se centra en evitar actividades que puedan generar chispas o fuego, no arrojar colillas, no abandonar residuos y respetar cualquier limitación que puedan establecer las autoridades. También se aconseja aplazar excursiones o acampadas si las condiciones meteorológicas empeoran.

Regreso a las noches tropicales

Con esta subida de temperaturas también se producirá el regreso de las noches tropicales (por encima de los 20 grados) o tórridas (por encima de los 25 grados). Después de un mes de mayo en el que tan solo un 2,05% de las noches han tenido la consideración de tropical, Canarias espera "temperaturas nocturnas altas, que podrían estar por encima de los 25 grados en las zonas orientadas al sur", insiste Suárez, que advierte que habrá zonas de Gran Canaria donde las noches puedan llegar a ser infernales (por encima de los 30 grados).