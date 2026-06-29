La excelencia en el campo

En 1536, el clérigo Fray Antonio de Guevara, uno de los humanistas más influyentes del Renacimiento español, escribió un libro con el título de Menosprecio de corte y alabanza de aldea, en que se exalta la quietud de la vida rural frente al bullicio urbano, y se celebra la tranquilidad y la sencillez de la naturaleza frente a la artificiosidad e impostura de la corte. El libro lo conozco bien, pues fue fuente importante de mi tesis doctoral sobre los entretenimientos y deportes practicados en su época. La síntesis de su contenido bien puede representarla la siguiente frase de su libro: «Oh, bendita tú, aldea, a do la casa es más ancha, el ejercicio más cotidiano, la compañía más segura, la fiesta más festejada y, sobre todo, los cuidados muy menores y los pasatiempos mucho mayores».

No encuentro antecedente literario que mejor le cuadre al propósito con que nació Pellagofio hace ahora 20 años. Lo proclama su fundador, Yuri Millares: «La revista Pellagofio se dedica a la divulgación y promoción del patrimonio gastronómico, etnográfico, arqueológico, rural y natural de Canarias». Del patrimonio rural y natural de Canarias. Y a fe que lo ha cumplido. ¡20 años de existencia! ¡Casi nada! Una verdadera enciclopedia sobre el mundo de la ruralidad canaria.

Nadie ha hecho tanto por mostrar y divulgar las cosas, las costumbres y las prácticas cotidianas del campo de Canarias como Yuri Millares al frente de Pellagofio. Investigar y divulgar el patrimonio del campo canario ha sido su propósito fundacional. Y para ello eligió, o, mejor dicho, creó, un término que resulta de la conjunción de dos palabras netamente canarias y del todo populares, esencialmente rurales: pella es una voz del español general con el significado más genérico de ‘pelota’, pero que en Canarias se convierte en un canarismo al referirse casi por antonomasia al gofio, y gofio es el guanchismo más general y extendido que ha quedado de la lengua de los aborígenes canarios.

De modo que la creación léxica de Pellagofio como título para una revista dedicada a las cosas del campo fue del todo afortunada, como si a cada pedacito que uno pudiera comerse de una pella de gofio le acompañaran los sabores más entrañables y auténticos de la gastronomía y de la cultura canaria.

Imagen avance portada pellagofio de julio de 2026 / La Provincia

Cosas del comer y oficios

Porque no solo de las cosas de comer ha tratado la revista Pellagofio, y bien que nos ha revelado la excelencia de los quesos canarios, de los pescados y mariscos locales, de los vinos surgidos de unas tierras volcánicas, de la infinita variedad y calidad de las papas, de las sales de nuestras salinas ancestrales, etcétera. También de las costumbres y de las diversas manifestaciones de la cultura tradicional.

¡Cuánto nos ha enseñado sobre el pastoreo, el oficio más antiguo y persistente del campesino canario, heredero en muchos aspectos de las prácticas pastoriles de los aborígenes! ¡Y cuánto sobre las características especiales, autóctonas, de la flora canaria! ¡Y cuánto de las fiestas populares, de los instrumentos musicales típicos de cada isla, de las indumentarias tradicionales del diario y de las fiestas, del silbo canario, de la alfarería popular, de los yacimientos arqueológicos, del famoso cuchillo canario, de las labores artesanales de las mujeres, de la historia de los volcanes...!

¡Y cuánto nos ha inculcado sobre la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza de nuestras islas! Tanto, tanto, que hasta podríamos preguntarnos por qué cosas del campo no ha tratado Yuri Millares hasta ahora en su Pellagofio. Cierto es que en todo ello no ha estado solo, pero mérito suyo es también el haberse rodeado de verdaderos especialistas en cada una de las materias de las que trata en su revista.

Investigar y divulgar son las dos premisas que figuran en la cabecera de la revista Pellagofio. Pero yo añado una tercera cualidad: la excelencia con que está hecha. Es desacostumbrado ese tratamiento en los asuntos que tratan del mundo rural.

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Pero Yuri Millares ha cuidado su presentación con una pulcritud y belleza que hacen de cada uno de sus números una obra admirable. El diseño, la maqueta de cada página, los colores de titulares y epígrafes, la calidad extraordinaria de las fotos, los maravillosos paisajes retratados, los inéditos rincones de nuestros campos..., todo está concebido y realizado con la intención de dignificar las obras de quienes siguen apegados a las tareas más elementales y primarias de la sociedad canaria. Esa es para mí la excelencia de Pellagofio.