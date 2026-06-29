El Gobierno de Canarias adelanta las ayudas al desplazamiento universitario para el curso 2025/26

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, dirigida por Migdalia Machín, publicó este lunes la convocatoria de ayudas al desplazamiento para el curso académico 2025/2026, una línea destinada a compensar parte de los gastos del alumnado universitario residente en Canarias que estudia fuera de su isla de residencia.

El procedimiento se adelanta un mes respecto a la convocatoria anterior. Según el departamento autonómico, la medida forma parte del trabajo de la Dirección General de Universidades e Investigación para mejorar la gestión de las principales ayudas dirigidas al estudiantado universitario.

1.000.000 de euros, 300.000 euros más que en el año anterior

La convocatoria parte con una dotación inicial de 1.000.000 de euros, lo que supone 300.000 euros más que en el ejercicio anterior. El crédito, además, tiene carácter ampliable, por lo que la financiación puede crecer en función de la disponibilidad presupuestaria y de las necesidades detectadas durante la tramitación.

Estas ayudas se dirigen al alumnado que cursa estudios oficiales de grado o máster en universidades públicas situadas en otra isla o en el resto del territorio español. También pueden solicitarlas quienes participan en programas de movilidad SICUE o ERASMUS+, siempre dentro de los supuestos previstos en la convocatoria.

Quién puede solicitar la beca

La finalidad de esta línea es sufragar parcialmente los gastos de desplazamiento de estudiantes residentes en Canarias que necesitan moverse por razones académicas. La convocatoria incluye tanto los desplazamientos interinsulares como los vinculados a estudios en universidades públicas del resto de España o a programas de movilidad universitaria.

La consejera Migdalia Machín señaló que "el incremento de la dotación y el adelanto de la convocatoria responden a una misma voluntad: seguir reforzando una línea de ayudas que resulta esencial para muchos estudiantes universitarios de Canarias y continuar mejorando la gestión de unos procedimientos que tienen una incidencia directa en su día a día".

Cuantías y presentación electrónica de la beca de desplazamiento

Las cuantías oscilan entre 120 y 240 euros para los desplazamientos entre islas, según el origen y el destino. La ayuda alcanza los 360 euros para el alumnado que estudia en universidades públicas del resto del territorio español o participa en programas de movilidad ERASMUS+.

Machín añadió que "cada mejora que incorporamos a estas convocatorias responde al compromiso de ofrecer una respuesta cada vez más útil, más eficaz y más cercana al estudiantado. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo unas ayudas que amplían las oportunidades de quienes deben desplazarse para continuar su formación universitaria".

Plazo de un mes desde la publicación en el BOC

Las solicitudes deben presentarse exclusivamente por vía electrónica, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. El plazo será de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

Con este adelanto, el área de Universidades busca acortar los tiempos de gestión de una prestación que afecta a estudiantes que afrontan gastos añadidos por estudiar fuera de su isla. La convocatoria mantiene así el enfoque en el apoyo económico al alumnado residente en Canarias que necesita desplazarse para continuar su formación superior.