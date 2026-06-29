El Gobierno confirma que quiere destinar más dinero a vivienda pública: este es su plan para aumentar las casas asequibles

El actual mercado inmobiliario ha ocasionado que el futuro de la vivienda sea una de las principales preocupaciones de los españoles. Por ello, el Gobierno quiere que una parte de los próximos Presupuestos Generales del Estado se destine directamente a aumentar el parque público de viviendas.

Así lo ha defendido la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha asegurado en el Congreso que los nuevos Presupuestos deben reservar una partida "muy determinada" para impulsar la vivienda pública y garantizar el acceso a este derecho.

El Gobierno reconoce que el problema de la vivienda sigue abierto

Durante su intervención, la ministra admitió que todavía quedan muchos retos por afrontar en materia de vivienda y se mostró de acuerdo con las reclamaciones planteadas por el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, quien reclamó un mayor impulso de las políticas públicas ante el déficit de viviendas y los elevados precios del mercado.

Imagen de un piso en alquiler en Las Palmas de Gran Canaria / Idealista

Entre las medidas que se pusieron sobre la mesa figuran actuaciones contra los pisos turísticos ilegales, el alquiler de temporada o las fórmulas de 'coliving', además de la posibilidad de ampliar la duración de los contratos de alquiler y avanzar hacia una fiscalidad más progresiva.

El objetivo: aumentar la vivienda pública en España

Rodríguez defendió algunas de las medidas aprobadas durante la legislatura, entre ellas la declaración de zonas tensionadas y las iniciativas dirigidas a combatir la especulación y el fraude en el mercado inmobiliario. La ministra también destacó la regulación de los alojamientos turísticos de temporada, una normativa que, según aseguró, ya ha permitido reducir en torno a un 10% este tipo de licencias.

Archivo - Las nuevas viviendas públicas destinadas a alquiler asequible, a 16 de junio de 2025, en Madrid (España). La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) ha construido estas viviendas en el barrio de Puente de Vallecas. / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Sin embargo, insistió en que el principal objetivo de los próximos años pasa por incrementar el parque público de vivienda. Para ello, el Gobierno trabaja en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que pretende reforzar la protección de las viviendas públicas y aumentar la oferta disponible.

Más inversión para construir y ampliar el parque de viviendas

La responsable de Vivienda considera que los futuros Presupuestos Generales del Estado deben incorporar una dotación específica para seguir impulsando nuevas promociones y ampliar el número de viviendas públicas disponibles.

Según defendió en el Congreso, la inversión realizada en los últimos años ha permitido aumentar tanto las licitaciones públicas como el número de obras terminadas, aunque reconoció que la situación del mercado exige seguir incrementando los esfuerzos.

Operarios trabajan en la construcción de un edificio de viviendas. / Andrés Cruz

La intención del Ejecutivo es que la vivienda continúe siendo una de las prioridades de la próxima planificación presupuestaria, con el objetivo de incrementar la oferta de viviendas asequibles y responder a uno de los principales problemas que afrontan actualmente miles de familias y jóvenes en España.