Oficial: el Gobierno sube el IVA de los pisos turísticos al 21% y cambia las normas del alquiler en su nuevo plan de vivienda

Ante la crisis de la vivienda y el colapso del mercado inmobiliario, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas, entre las cuales destaca la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos, junto a cambios en la regulación de los alquileres y nuevas bonificaciones fiscales para los propietarios que reduzcan las rentas.

Subida de impuestos a los pisos turísticos y nuevas reglas para los alquileres

El Gobierno ha dado luz verde a una serie de medidas que pretenden actuar sobre uno de los principales problemas sociales del país: el acceso a la vivienda.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que se trata de un plan "ambicioso y transversal" con el objetivo de intervenir de forma integral en el mercado del alquiler y la vivienda, aunque todavía quedan aspectos por concretar antes de su tramitación definitiva como Real Decreto.

Entre las medidas destaca el incremento del IVA hasta el 21% para los pisos turísticos, una decisión que busca regular este tipo de alojamientos en un contexto de fuerte presión sobre el mercado del alquiler residencial. Además, el plan introduce cambios en los alquileres de temporada y de corta duración, que deberán formalizarse siempre por escrito para reforzar la transparencia y evitar posibles fraudes.

El Ejecutivo ha planteado incentivos fiscales en el IRPF para aquellos propietarios que reduzcan el precio del alquiler a sus inquilinos, con el objetivo de fomentar rentas más asequibles. De esta forma, el paquete se estructura en dos líneas principales:

Una enfocada a reducir precios, estabilizar contratos y reforzar la regulación del alquiler.

Otra orientada a movilizar vivienda asequible y agilizar trámites administrativos.

El Gobierno confía en que estas medidas puedan contar con apoyo parlamentario, ya que considera que la solución al problema de la vivienda requiere acuerdos amplios entre distintas fuerzas políticas.