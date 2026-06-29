Iván Redondo: "Para Pedro Sánchez y Feijóo estas elecciones son su último baile"

El Club La Provincia se ha convertido este lunes en el escenario de una profunda reflexión sobre el futuro de España de la mano de Iván Redondo, exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2018 -2021). En un acto patrocinado por ICOT, Binter, Astican y Lopesan, y entrevistado por el director del Club, Antonio Cacereño, Redondo presentó su libro 'El Manual', una obra que combina memoria política, estrategia y una propuesta para "un restyling del país" tras lo que denomina una "década de aceleración histórica".

Iván Redondo fue tajante al analizar la situación de los dos grandes referentes de la política española. "Tanto para Pedro Sánchez como para Alberto Núñez Feijóo es el último baile", sentenciò. Según el estratega, el presidente Sánchez tiene ante sí el reto de transitar de "Pedro Sánchez Pérez-Castejón" a simplemente "Pedro", mostrando una faceta más humana y vulnerable ante una política que, a menudo, "quiere anularte el corazón".

Pasar página al 'procés'

Respecto a Alberto Núñez Feijóo, Redondo valoró su reciente movimiento de "pasar página" al procés, calificándolo como el inicio real de un nuevo ciclo político, aunque advirtió que para el líder de la oposición será difícil presentarse a otra cita electoral si no logra la victoria en votos y escaños. "La política española está superconfundida y a todo el mundo le va a sentar muy bien el verano", ha ironizado sobre el actual clima de crispación.

Iván Redondo presenta su libro 'El Manual' en el Club La Provincia / Andrés Cruz

Canarias: La gran nacionalidad frente al "Madrid DF"

Para Redondo, el encaje territorial es una de las asignaturas pendientes de la transición "ejemplar pero incompleta". El analista definió a las islas como pieza clave del tablero estatal: "Canarias es la gran nacionalidad". El autor de El Manual reivindicó una "capital plural" frente al concepto de "Madrid DF", ese "dispositivo político estratégico que se emancipa del resto del Estado" y que solo representa al 15% del censo.

En su análisis, destacó la "cultura pactista" canaria, comparándola con la vasca, y subrayó que el votante isleño es el más receptivo a la innovación: "Canarias es probablemente de todas las comunidades la más abierta, en la que más puedes ser audaz en la comunicación política y es una gran escuchadora". Recordó con afecto sus inicios profesionales en Telde junto a Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, y su estrecha relación con figuras como Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo canario, y Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, presentes en el acto.

La estrategia de los presupuestos: "No es un paripé"

Frente a las especulaciones sobre un adelanto electoral, el autor defendió la solidez de la actual mayoría transversal y periférica. "Lo mejor que puede hacer la mayoría que dio la investidura es aprobar los presupuestos generales del Estado; no hay mejor precampaña", ha subrayado.

Redondo sostiene que enviar el mensaje de que no son capaces de aprobar las cuentas sería "muy negativo" para el electorado, y asegura que existen "muchas probabilidades de que se aprueben" porque hay una agenda legislativa urgente en salud, educación e industria que debe desplegarse. "En España todo es imposible hasta que interesa", recordó sobre la capacidad de los pactos para desbloquear situaciones complejas.

Vencer al algoritmo con la "política del cartero"

Uno de los puntos más celebrados de su intervención fue la crítica a la "industria de la actualidad" y los algoritmos que fomentan la ira. Redondo instó a los políticos a recuperar la esencia del contacto directo a través de una anécdota: la historia de un chico que enviaba cartas de amor a una chica a través de un cartero. "¿Con quién se quedó la chica? Con el cartero", bromeó. "Fuera intermediarios, fuera traductores, fuera mediadores; la política al pormenor, voto a voto y en la calle", enfatizó, como la única vía para conectar con una sociedad que "primero siente y luego piensa". Redondo instó a los líderes a recuperar la cercanía frente a los "algoritmos de la ira y el odio".

"Si no eres capaz de definirme en 10 segundos cuál es tu causa, es imposible que tengas una estrategia", advirtió, señalando que la gente está "hasta las narices" del ruido y busca proyectos que garanticen su "lugar en el mundo".

Vivienda

El autor denunció que la desigualdad en España ha crecido de forma estructural desde los años 90 sin que se haya encontrado "la tecla intro del ordenador" para revertirla.

"El otro día en Madrid una habitación costaba 950 euros", reveló Redondo, lanzando una pregunta directa a la clase política: "¿Qué clase de país estás construyendo si las casas que construyes no las puedes comprar, no las puedes alquilar ni tan siquiera una habitación?". Para el estratega, la vivienda se ha convertido en un factor determinante de la crisis de confianza institucional.

Fue especialmente duro con el "bomerato" (la generación del baby boom) que intenta explicar su historia a los jóvenes con coordenadas actuales que no tienen nada que ver: "Una chica que empieza ahora en la universidad con 18 años solo ha conocido crisis y más crisis... y cuitas, cuitas y más cuitas". "Si la democracia no es capaz de garantizar tu lugar en el mundo y un proyecto de vida, tienes un problema", sentenció.

Un corazón para la política: El factor humano

Redondo quiso compartir el trasfondo personal que impregna el libro: su operación de corazón en 2020 por una cardiopatía congénita. "Mi corazón era un caso entre mil... ahora mi corazón es del mismo tamaño que el tuyo", relató emocionado, vinculando su proceso de recuperación con la necesidad de que la política sirva para "garantizar proyectos de vida"P

Aprovechó para pedir avances en los derechos sociolaborales de las 200.000 personas con cardiopatías en España, recordando que en un país donde "primero se siente y luego se piensa", la política debe volver a conectar con el alma de los ciudadanos.