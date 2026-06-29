La planta de biogás promovida por Grupo FSM obtiene la autorización ambiental APCA tras acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos

El proyecto de planta de biogás promovido por Grupo FSM en La Atalaya, en Santa María de Guía, ha obtenido la Autorización de Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (APCA), concedida por el Gobierno de Canarias tras la correspondiente evaluación técnica.

La resolución concluye que la instalación reúne los requisitos establecidos por la normativa en materia de emisiones atmosféricas incorporando además un conjunto de condiciones de vigilancia, control y mantenimiento que deberán cumplirse durante toda la vida útil de la planta.

Durante la tramitación se analizaron los distintos procesos previstos en la instalación, entre ellos la producción de compostaje, de biogás, el almacenamiento y tratamiento de materiales, el motor de cogeneración y la antorcha de seguridad. La evaluación también examinó aspectos como las emisiones derivadas de la combustión, los posibles olores asociados al tratamiento de materia orgánica y la generación de polvo y partículas.

La evaluación realizada por la Administración confirma que el proyecto incorpora las medidas técnicas necesarias para prevenir y controlar las emisiones atmosféricas asociadas a la actividad. Entre ellas se incluyen sistemas para evitar fugas de biogás, el tratamiento de olores mediante filtros de carbón activo, el funcionamiento de una antorcha de seguridad y diferentes actuaciones para minimizar la emisión de polvo y partículas durante la operación de la planta.

Esta resolución supone que la Administración considera técnicamente adecuado el proyecto en materia de emisiones atmosféricas, siempre bajo el cumplimiento de las condiciones impuestas y los controles ambientales previstos por la normativa vigente.