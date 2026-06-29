Sirena 2 impulsará la vigilancia ambiental de la acuicultura 'offshore' en Gran Canaria

El proyecto Sirena 2 ha comenzado oficialmente con el objetivo de mejorar la monitorización, detección y predicción de eventos marinos que puedan afectar a las granjas acuícolas offshore de Gran Canaria mediante el uso de inteligencia artificial, imágenes de satélite y nuevas tecnologías de observación.

Esta segunda fase, que se desarrollará entre 2026 y 2027, da continuidad al proyecto Sirena y permitirá optimizar los sistemas de vigilancia ambiental mediante el análisis automatizado de imágenes de los satélites Sentinel, capaces de detectar de forma temprana floraciones algales, vertidos o episodios de turbidez que comprometan la calidad del agua.

El proyecto también incorporará boyas inteligentes, plataformas autónomas y modelos hidrodinámicos de alta resolución para mejorar la predicción de riesgos y generar alertas tempranas que faciliten la toma de decisiones en el sector acuícola.

Uno de los pilares centrales de Sirena 2 será la optimización del sistema automático de identificación de riesgos ambientales en las proximidades de las zonas de cultivo. Para lograrlo, el equipo de investigación empleará imágenes de teledetección procedentes de la constelación europea de satélites Sentinel.

Sirena 2 está coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Ciencias Matemáticas (Icmat), y cuenta con la participación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), el Grupo de Acción Costera de Gran Canaria (GAC) y la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar).

La iniciativa se desarrolla con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del Programa Pleamar, y está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

Para garantizar la fiabilidad del sistema, la observación espacial se complementará de manera directa con mediciones sobre el terreno. Además de las tradicionales campañas oceanográficas, Sirena 2 integrará tecnología de última generación mediante el despliegue de plataformas autónomas, boyas y vehículos de superficie.

Estas herramientas permitirán recopilar datos de alta resolución sobre las condiciones ambientales del entorno marino. Dichos datos resultan indispensables tanto para validar y ajustar los modelos numéricos de predicción como para evaluar de forma rigurosa las interacciones de la actividad acuícola con el ecosistema costero.

El proyecto mejorará y aplicará modelos hidrodinámicos de alta resolución en las áreas próximas a las explotaciones acuícolas de Gran Canaria. Estos modelos integrarán los datos procedentes de los satélites y de las observaciones realizadas directamente en el mar.

El objetivo es avanzar en la predicción de los posibles impactos y trayectorias de eventos marinos nocivos, así como en la generación automatizada de alertas tempranas que permitan mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

También analizará la denominada huella oceánica de la actividad acuícola, entendida como la forma en que la actividad interactúa con el medio marino y el alcance de dicha interacción. De esta forma, el sistema estudiará tanto los eventos externos que pueden afectar a las instalaciones como la influencia que las propias granjas pueden ejercer sobre su entorno.