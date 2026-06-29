Tres playas de Fuerteventura, entre las mejor valoradas de España y Europa: este es el ranking que arrasa en verano

Con la noche de San Juan comienza el verano y son muchos los que ya planifican sus vacaciones, ya sea en pareja, en familia o con amigos. En esta fase de planificación y escapadas, un nuevo ranking de playas mejor valoradas en España y Europa vuelve a poner a Canarias en el foco turístico.

¿Cuáles son las playas de Fuerteventura que han enamorado a los usuarios?

Tres son las protagonistas que han conquistado el corazón de aquellos que han podido disfrutar de sus costas en la isla conejera: la playa de Cofete, en el Parque Natural de Jandía; la playa de Sotavento, famosa por sus lagunas naturales que aparecen con la marea baja; y el Parque Natural de Corralejo, en el norte de la isla, donde las dunas de arena blanca se mezclan con aguas turquesas y vistas a Lobos y Lanzarote.

Playa de Cofete, en la isla de Fuerteventura. / Turismo Islas Canarias

Canarias domina el ranking español

Un estudio elaborado por la plataforma de alquiler vacacional Holidu, basado en miles de opiniones de Google Maps para elegir las playas mejor valoradas de España y Europa en 2026, ha situado al archipiélago como uno de los grandes destinos turísticos del momento.

Sus costas, casi infinitas, permiten transportar al turista a un mundo de relajación total, casi como si se tratase de otro mundo ajeno al nuestro. Por ello, entre las cinco playas españolas mejor valoradas, tres se encuentran en Fuerteventura, confirmando el atractivo de las islas para los viajeros nacionales e internacionales.

Playa de Sotavento / La Provincia

Por si fuera poco, la isla majorera también se sitúa entre las diez mejores playas de Europa, siendo Fuerteventura uno de los destinos más cotizados del archipiélago durante el verano. La playa de Cofete y la de Sotavento han logrado una valoración de 4,8 en la aplicación de Google a nivel europeo, con una media de 4.125 comentarios.

Entre arena dorada, aguas turquesas y paisajes salvajes, Fuerteventura reafirma su papel como uno de esos lugares que no solo se visitan, sino que se repiten verano tras verano.