La Universidad de Verano de Maspalomas celebra su 34ª edición con 25 cursos y festivales

La Universidad de Verano de Maspalomas inauguró este lunes su 34ª edición, que se desarrollará del 29 de junio al 10 de julio con un programa que incluye más de 25 cursos y talleres, además de la celebración del XII CAMP Internacional de Rotarios, el XIX Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas y el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival.

El acto de apertura contó con la participación del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; el rector de la ULPGC, Lluís Serra; la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda; la concejala de Cultura, Elena Álamo; y el director de la Universidad de Verano, Guillermo Morales.

Durante su intervención, Marco Aurelio Pérez destacó el papel de la universidad como espacio de debate y reflexión sobre los principales retos de la sociedad. Recordó que el proyecto nació a comienzos de los años 90 "con pocas pesetas de presupuesto, pero con mucha ambición", y subrayó la continuidad de iniciativas como el curso de oratoria impartido por Ángel Lafuente desde los primeros años. También puso en valor la incorporación de contenidos de actualidad, como el suicidio juvenil o la jornada 'Canarias 2040: Tendencias Territoriales'.

Por su parte, el rector Lluís Serra resaltó que la Universidad de Verano de Maspalomas es la cuarta más antigua de España y la definió como una propuesta consolidada que combina formación, cultura, ciencia y reflexión social. Además, expresó su solidaridad con Venezuela por la situación que atraviesa la comunidad de emigrantes canarios en el país.

Innovación y análisis social

La consejera Inés Miranda destacó el compromiso de la Universidad con la realidad social de Gran Canaria y su capacidad para generar espacios de reflexión vinculados a las necesidades actuales de la sociedad, mientras que Elena Álamo puso el acento en la amplia oferta cultural y formativa prevista para este verano en el municipio, con actividades dirigidas a todos los públicos.

Guillermo Morales, que afronta su séptima etapa al frente de la dirección del proyecto, señaló que esta edición mantiene la apuesta por la innovación y el análisis de la realidad social y económica. Entre las novedades figuran cursos de Danza Contemporánea, Danza Jazz Musical, Teatro Musical: Broadway Jazz, Flora Canaria, Cata y Corte de Jamón y la jornada 'Canarias 2040: Tendencias Territoriales'. También destacó la experiencia del viaje formativo a El Hierro, una actividad que tendrá continuidad en futuras ediciones.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Maspalomas, la Casa Condal, el Hotel Gloria Palace San Agustín, la Escuela Municipal de Música, el Centro Cultural El Tablero y el Skay Park Maspalomas. Las inscripciones ya están abiertas a través de la página web de la Universidad y contemplan descuentos para estudiantes, familias numerosas, personas desempleadas y personas con discapacidad.

La Universidad de Verano de Maspalomas está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria.