Canarias activa la alerta por riesgo de incendios forestales en cinco islas ante el repunte del calor

El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, una medida que entrará en vigor a partir de las 07:00 horas de este martes 30 de junio ante la previsión de calor intenso, viento y baja humedad.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles.

A este escenario se suma la actualización de la situación por fenómeno meteorológico adverso, que eleva a alerta por temperaturas máximas a Gran Canaria desde las 11:00 horas del martes, mientras el resto de las islas permanecerán en prealerta.

Según la previsión oficial, se espera un episodio de calor de corta duración pero de elevada intensidad, especialmente en Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar o superar los 37 grados y llegar localmente hasta los 40 grados en zonas del interior orientadas al sur y oeste, así como en sectores del litoral sureste. Además, la humedad relativa bajará del 30%, un factor que incrementa el riesgo asociado a este episodio.

Viento fuerte, calor y calima

La jornada del martes estará marcada por un ascenso generalizado de las temperaturas en el archipiélago, con valores que superarán localmente los 30 grados en varias islas y que podrán alcanzar los 35 grados en algunos puntos. También se prevé viento alisio de intensidad moderada a fuerte, con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora en zonas expuestas.

En Gran Canaria, las máximas serán especialmente elevadas en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. En Tenerife, el aumento térmico será notable en medianías y zonas altas, donde se prevén registros superiores a los 30 o 32 grados. También en La Gomera, La Palma y El Hierro se esperan ascensos térmicos destacados en medianías y cumbres.

En Lanzarote y Fuerteventura, aunque no rige la alerta por riesgo de incendios forestales, también se prevé un repunte térmico, especialmente en interiores y en el sur, donde las temperaturas podrán superar los 30 grados. La calima en altura afectará además a buena parte del archipiélago, con mayor incidencia durante la segunda mitad del día.

Llamamiento a la precaución en el monte

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias pide extremar la prudencia y evitar cualquier acción que pueda generar un incendio forestal, especialmente en zonas de monte y áreas recreativas.

Emergencias recuerda que, mientras esté vigente la alerta, es fundamental evitar situaciones de riesgo en el monte y actuar con la máxima responsabilidad.

Asimismo, insiste en que ante la primera señal de fuego debe llamarse de inmediato al 112 para activar una respuesta rápida y minimizar las consecuencias.

El episodio tenderá a remitir de forma progresiva a partir del miércoles 1 de julio, aunque las autoridades mantendrán el seguimiento de la evolución meteorológica y del riesgo asociado en las islas afectadas.