Canarias ya tiene calendario laboral para 2027: estos serán los festivos

Canarias ya tiene aprobado su calendario laboral para 2027. El Consejo de Gobierno ha fijado oficialmente los 12 festivos autonómicos e insulares del próximo año, una información clave para organizar vacaciones, puentes y días libres en las Islas.

La principal novedad está en el 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, que en 2027 cae en domingo y se trasladará al lunes 16 de agosto. Además, los ayuntamientos disponen ahora de un mes para proponer sus dos festivos locales, hasta completar los 14 días inhábiles, retribuidos y no recuperables que marca la ley.

Los festivos comunes en Canarias en 2027

A falta de que cada municipio añada sus dos días locales, estos son los festivos previstos para todo el Archipiélago en 2027:

1 de enero , Año Nuevo, viernes.

, Año Nuevo, viernes. 6 de enero , Epifanía del Señor o Día de Reyes, miércoles.

, Epifanía del Señor o Día de Reyes, miércoles. 25 de marzo , Jueves Santo.

, Jueves Santo. 26 de marzo , Viernes Santo.

, Viernes Santo. 1 de mayo , Fiesta del Trabajo, sábado.

, Fiesta del Trabajo, sábado. 30 de mayo , Día de Canarias, domingo.

, Día de Canarias, domingo. 16 de agosto , Asunción de la Virgen, lunes.

, Asunción de la Virgen, lunes. 12 de octubre , Fiesta Nacional de España, martes.

, Fiesta Nacional de España, martes. 1 de noviembre , Todos los Santos, lunes.

, Todos los Santos, lunes. 6 de diciembre , Día de la Constitución Española, lunes.

, Día de la Constitución Española, lunes. 8 de diciembre , Inmaculada Concepción, miércoles.

, Inmaculada Concepción, miércoles. 25 de diciembre, Navidad, sábado.

El cambio del 15 de agosto abre un puente clave

Uno de los detalles más relevantes para quienes planifican descansos es el traslado del festivo del 15 de agosto al lunes 16. Al coincidir la fecha original en domingo, el descanso se mueve al inicio de la semana y permite un fin de semana largo en pleno verano.

También destacan otros festivos que caen en lunes, como Todos los Santos y el Día de la Constitución, lo que facilitará varios puentes durante el año.

Cuándo será festivo en cada isla

El decreto aprobado por el Gobierno de Canarias también fija los festivos insulares vinculados a las festividades patronales de cada isla.

En Tenerife, el festivo insular será el 2 de febrero, por la Virgen de Candelaria. En La Palma, será el 5 de agosto, por Nuestra Señora de Las Nieves.

En Gran Canaria, el día festivo insular será el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino. En Lanzarote y La Graciosa, será el 15 de septiembre, por Nuestra Señora de Los Volcanes.

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En Fuerteventura, el festivo será el 17 de septiembre, por Nuestra Señora de la Peña. En El Hierro, el 24 de septiembre, por Nuestra Señora de la Bajada de la Virgen de los Reyes. En La Gomera, el festivo insular será el 4 de octubre, por Nuestra Señora de Guadalupe.