Canarias prepara un plan de ayuda de tres meses para los afectados por los terremotos en Venezuela: repartirán agua, alimentos no perecederos y medicamentos

El Gobierno de Canarias trabaja en un plan de actuación para los próximos tres meses en Venezuela con el objetivo de atender las necesidades básicas de la comunidad canaria, sus descendientes y la población afectada por los terremotos registrados en el país.

La estrategia se centrará en el reparto de agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y material sanitario, especialmente en los estados más golpeados por los seísmos: Miranda, Caracas y, sobre todo, La Guaira.

El viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, y el director general de Emigración, José Téllez, mantuvieron un encuentro con las entidades canarias en Venezuela y con los responsables de las oficinas descentralizadas para analizar las necesidades más urgentes detectadas sobre el terreno.

Tras esa reunión, el Ejecutivo autonómico ha acordado convertir la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela en el centro logístico de referencia para canalizar las ayudas y donaciones que reciban las entidades canarias en el país.

Una respuesta más allá de la emergencia inicial

El Gobierno regional quiere organizar una intervención sostenida en el tiempo, no limitada a los primeros días posteriores a los terremotos. Según explicó Téllez, la prioridad es estar al lado de la comunidad canaria en Venezuela con una respuesta "útil, coordinada y sostenida".

El director general de Emigración señaló que el objetivo no es solo atender la urgencia inmediata, sino diseñar un plan de trabajo para los próximos tres meses que permita cubrir necesidades básicas, sanitarias y sociales en las zonas afectadas.

Esta hoja de ruta se desarrollará en coordinación permanente con las entidades, fundaciones y oficinas descentralizadas vinculadas a la comunidad canaria en Venezuela. El Ejecutivo busca así evitar una respuesta dispersa y adaptar la ayuda a las necesidades reales de cada zona.

Agua, alimentos y medicamentos

Entre las necesidades más urgentes detectadas figuran agua potable y alimentos no perecederos, preferiblemente enlatados y con alto valor proteico. Estos productos serán prioritarios en la primera fase de distribución.

En el ámbito sanitario, el Gobierno de Canarias ha identificado la necesidad de antiinflamatorios, analgésicos y medicación para enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión arterial o afecciones cardiovasculares.

También se requiere material de protección y asistencia, como mascarillas, guantes y bolsas de colostomía, según el primer análisis realizado en coordinación con la Delegación canaria en Venezuela.

Contacto con distribuidoras

Para agilizar la llegada de los productos, el Gobierno de Canarias mantiene ya contacto con empresas distribuidoras ubicadas en estados no afectados por los terremotos.

La intención es localizar proveedores que dispongan de agua, alimentos, medicamentos y material sanitario o que puedan solicitarlos a otros países en el menor tiempo posible. Con esta vía, el Ejecutivo autonómico busca reducir los tiempos de adquisición y facilitar una distribución más rápida en las zonas con mayores necesidades.

Este martes, a partir de las 9:00 horas de Venezuela, está prevista una nueva reunión entre representantes del Gobierno de Canarias, entidades y profesionales que desarrollan programas sociales para canarios y descendientes en el país. En ese encuentro se definirá el plan de distribución de los productos.

Puntos fijos y reparto móvil

La distribución de la ayuda se articulará por dos vías. Por un lado, a través de puntos físicos permanentes en entidades canarias y espacios habilitados. Por otro, mediante un servicio de reparto móvil para llegar a zonas que permanecen más aisladas o con mayores dificultades de acceso.

El objetivo es que la ayuda no se concentre únicamente en los lugares con mejor conectividad, sino que pueda alcanzar también a personas con menos capacidad de desplazamiento o situadas en áreas más dañadas.

La Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela actuará como centro de coordinación logística y mantendrá contacto directo con las entidades canarias, fundaciones y oficinas descentralizadas.

Atención médica de urgencia en Caracas

El Ejecutivo autonómico también mantiene activo un dispositivo de apoyo sanitario. Entre los recursos habilitados figura un operativo especial de atención médica de urgencia en Caracas, disponible en entidades y fundaciones canarias.

Este servicio ofrece distintas especialidades médicas para los casos que lo requieran. Además, el resto de consultorios médicos en los estados continúan funcionando en sus horarios establecidos.

La Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela ha habilitado asimismo un canal telefónico de atención directa para ciudadanos canarios y sus descendientes residentes en el país. El número disponible es el 0424-286.99.65, operativo para consultas y solicitudes de información mientras se restablece la asistencia presencial en la sede.

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos / Henry Chirinos / EFE

Una red de entidades para atender a la comunidad canaria

El plan se apoya en una amplia red de entidades canarias distribuidas por Venezuela. Entre los puntos de atención activados figuran FECAN, el Hogar Canario de Venezuela, Amigos del Garoé, la Hermandad de Nuestra Señora de las Nieves en Cagua, el Centro Hispano Venezolano del Estado Aragua, el Hogar Hispano de Valencia, el Centro Hispano de Yaracuy, el Hogar Canario Larense, el Hogar Canario de Coro, FUNCAMER en Mérida, la Casa Canaria de Altagracia de Orituco y el Centro Cultural Español Cervantes en El Tigre.

También forman parte del dispositivo el Hogar Canario del Sombrero, el Hogar Canario de Mérida, la Fundación Nuestra Señora de los Reyes, la Fundación Nuestra Señora de las Nieves, el Centro Hispano de Villa de Cura, el Hogar Canario de Palo Negro, el Centro Deportivo y Social de Cagua, Archipiélago Canario de Caracas, Asogomera, FedeCanarias, Unión Canaria Venezuela-La Guaira y el Centro Social Bejuma.