Canarias rozará los 40 grados este miércoles con calima y viento fuerte según la Aemet

El calor se intensificará este miércoles en Canarias, con valores que podrían rozar o alcanzar los 40 grados en distintos puntos del archipiélago. La jornada estará marcada también por la presencia de calima, intervalos de nubes y claros y viento alisio con rachas fuertes o muy fuertes, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En Santa Cruz de Tenerife se prevén 30 grados de máxima, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se esperan 27 grados. En ambas capitales, la mínima será de 22 grados. El viento soplará del nordeste, moderado a fuerte, con rachas especialmente intensas en zonas de interior y vertientes sur de las islas.

En el mar, se esperan vientos del nordeste de fuerza 5 a 6, con probables intervalos locales de fuerza 7, acompañados de fuerte marejada, ocasionalmente mar gruesa, y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

TEMPERATURAS MÍNIMAS / MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

LANZAROTE

Habrá intervalos de nubes medias y altas, además de nubes bajas en los litorales del norte durante las primeras horas. También se espera calima en altura. Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo ligeros ascensos en las máximas. En zonas del interior sur se podrán superar los 30 / 32 ºC. El alisio soplará moderado, con fuerza en el interior y el sur, donde son probables rachas muy fuertes, especialmente de madrugada.

Arrecife: 21 / 31

FUERTEVENTURA

Predominarán los intervalos de nubes medias y altas, con calima en altura. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en la vertiente este y subirán ligeramente en la oeste. En áreas del interior sur se superarán los 32 / 34 ºC. El alisio será moderado, con intervalos fuertes en zonas de interior y al sur de Jandía, donde podrán darse rachas puntualmente muy fuertes, sobre todo de madrugada y por la tarde.

Puerto del Rosario: 21 / 29

GRAN CANARIA

Se esperan intervalos de nubes medias y altas, con presencia de nubes bajas en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Habrá calima en medianías y zonas altas, más notable en la vertiente sur. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada, con ascensos que podrían ser notables en las mínimas de medianías del suroeste.

Se superarán los 35 / 37 ºC, y localmente los 37 / 40 ºC, en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 25 / 27 ºC en estas zonas. En medianías del norte se podrán superar los 30 ºC, mientras que en zonas bajas del norte apenas habrá cambios.

El alisio soplará moderado a fuerte, con mayor intensidad en las vertientes sureste y noroeste, donde las rachas muy fuertes podrán superar los 80 km/h de madrugada y por la tarde. En el suroeste predominarán las brisas. En medianías y zonas altas, el viento será de componente este, ocasionalmente fuerte al inicio, tendiendo a flojo del norte en cumbres.

Las Palmas de Gran Canaria: 22 / 27

TENERIFE

Habrá intervalos de nubes medias y altas, junto a nubes bajas en zonas bajas del norte durante las primeras y últimas horas. En cumbres centrales existe baja probabilidad de lluvias ocasionales, especialmente por la tarde. También se espera calima en medianías y zonas altas, más significativa en la vertiente sur.

Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada, con ascensos que podrían ser notables en las mínimas de medianías. Se superarán los 34 ºC en la vertiente sur del área metropolitana y los 35 ºC, sin descartar valores locales de 37 ºC, en medianías del sureste, sur y oeste. Las mínimas nocturnas apenas bajarán de los 25 ºC en estas zonas.

El alisio será moderado, con intervalos fuertes y probables rachas puntualmente muy fuertes en la vertiente sureste y el extremo noroeste. En el suroeste predominarán las brisas. En cumbres centrales soplará viento flojo de componente oeste, intensificándose al final del día.

Santa Cruz de Tenerife: 22 / 30

LA GOMERA

Se prevén intervalos de nubes medias y altas, además de nubes bajas en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. La calima estará presente en medianías y zonas altas, con mayor incidencia en la vertiente sur. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada, pudiendo ser notable el ascenso de las mínimas en medianías del suroeste.

Se superarán los 34 ºC en medianías del sudeste, sur y oeste. En medianías del norte se podrán alcanzar los 30 ºC, mientras que en zonas bajas del norte apenas habrá cambios. El alisio será moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en vertientes este y noroeste, donde podrán superar ocasionalmente los 80 km/h. En el suroeste predominarán las brisas.

San Sebastián de La Gomera: 22 / 28

LA PALMA

En el norte, por debajo de los 600 / 700 metros, se esperan intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Habrá calima ligera en medianías y zonas altas.

Las temperaturas registrarán un ascenso ligero a moderado, que podría ser notable en las mínimas. Se podrán superar los 34 ºC en medianías y zonas altas del oeste. En medianías del este se podrán rebasar los 30 ºC, mientras que en zonas bajas del norte y este los valores se mantendrán con pocos cambios.

El alisio soplará moderado, con intervalos fuertes y probables rachas ocasionales muy fuertes en los extremos sureste y noroeste. En el oeste predominarán las brisas. En medianías y zonas altas, el viento será de componente este, ocasionalmente fuerte al inicio, girando a flojo del norte en cumbres al final.

Santa Cruz de La Palma: 22 / 28

EL HIERRO

Habrá intervalos de nubes medias y altas, además de nubes bajas por debajo de los 400 / 500 metros en el norte durante las primeras y últimas horas. Se espera calima ligera en medianías y zonas altas, más significativa en la vertiente sur.

Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada, con ascensos que podrían ser notables en las mínimas de medianías del suroeste. Se superarán los 34 ºC en medianías del sur y zonas altas. En medianías del noroeste se podrán superar los 30 ºC, mientras que en zonas bajas del noreste apenas habrá cambios.

El alisio soplará moderado, con intervalos fuertes y probables rachas puntualmente muy fuertes en los extremos sureste y noroeste. En el suroeste predominarán las brisas. En cumbres, el viento será flojo del este, girando a norte al final.

Valverde: 18 / 26