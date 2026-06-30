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Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: cuándo paga el vecino y cuándo la comunidad la fumigación

La aparición de plagas en verano genera dudas sobre quién debe pagar la fumigación, siendo el origen del problema la clave para la resolución

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: cuándo paga el vecino y cuándo la comunidad la fumigación

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: cuándo paga el vecino y cuándo la comunidad la fumigación / La Provincia

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Aarón Cabrera Artiles

Calor y humedad suelen ser palabras que van ligadas al verano, al igual que los insectos, como las cucarachas, que aprovechan las condiciones veraniegas para proliferar en viviendas y comunidades. Más allá del uso de zonas comunes como piscinas o patios, la gran duda entre propietarios e inquilinos es siempre la misma: ¿quién paga la fumigación cuando aparece una plaga?

Una respuesta que no es única

Según explican los administradores de fincas de GD Fincas, la respuesta depende directamente del origen del problema. El tema clave es identificar dónde se ha iniciado la plaga, algo que condiciona quién debe asumir el coste de su eliminación.

La Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 9.1.b, establece que cada propietario debe mantener su vivienda en buen estado y evitar cualquier situación que pueda perjudicar a la comunidad o a otros vecinos. Esto significa que, si la plaga se origina dentro de una vivienda por falta de mantenimiento o descuido, será el propio propietario quien deba asumir el coste de la fumigación y de los posibles daños derivados.

En cambio, cuando el foco del problema se encuentra en elementos comunes del edificio —como portales, escaleras, garajes o cuartos de basura— la responsabilidad recae en la comunidad de propietarios. El artículo 10.1.a de la misma ley obliga a la comunidad a encargarse del mantenimiento y conservación de estos espacios, lo que incluye también la eliminación de plagas cuando estas tienen su origen en zonas compartidas.

El papel de los seguros

Según apuntan desde Ges Seguros, el control de plagas puede estar incluido en la póliza, en función de lo contratado por la comunidad. No obstante, esta cobertura no es obligatoria. Este tipo de protección es cada vez más habitual debido a las altas temperaturas, que favorecen la proliferación de cucarachas.

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Cuando se incluye en la póliza, suele cubrir zonas comunes como portales, escaleras, cuartos de instalaciones o aparcamientos. Sin embargo, no siempre se extiende a espacios privados como viviendas, terrazas o patios. Por ello, los expertos recomiendan revisar siempre la póliza del seguro de la comunidad para comprobar qué incluye exactamente, ya que en muchos casos el coste de la fumigación dependerá de si existe o no esta cobertura.

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