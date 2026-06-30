Cuidado con las rebajas de verano: las compras online puede acabar vaciando las cuentas bancarias de los canarios

Con el inicio de las rebajas de verano, los consumidores se lanzan a buscar las mejores ofertas para ahorrar en sus compras. Sin embargo, también es una de las épocas favoritas de los ciberdelincuentes porque aprovechan para estafar a sus víctimas y vaciar sus cuentas bancarias beneficiándose de los descuentos que buscan los usuarios.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) advierte que los ciberdelincuentes se aprovechan de la búsqueda de estos descuentos para engañar y robar los datos personales y bancarios de sus víctimas.

¿Cómo saber si una página web es segura?

Desde el INCIBE explican a los consumidores cómo detectar si una página web es fiable para realizar compras online o no. En primer lugar, la dirección web debe comenzar por "https" y aparecer el icono del candado en la barra del navegador.

Antes de realizar una compra, consulta las opiniones y valoraciones de otros compradores y la reputación de la tienda. Muchos usuarios suelen contar su experiencia, algo positivo para saber si dar el paso de realzar la compra o mejor buscar otro sitio web.

Evita acceder a enlaces recibidos por correo electrónico, SMS o redes sociales, es probable que sean fraudulentos y redirigir a páginas web falsas. En caso de duda, contacta directamente con la tienda para asegurar su autenticidad o compra en sitios web habituales aunque el descuento nos sea tan llamativo.

Cuidado con las ofertas excesivamente tentadoras / L.P

Los métodos de pago seguro son clave

Para evitar engaños durante las rebajas, los consumidores deben recurrir a métodos de pagos seguros. Los métodos que mayor protección ofrecen a los usuarios que realizan compras online son tarjetas bancarias, tarjetas virtuales o de un solo uso, ya que permiten limitar el riesgo y reclamar cargos en caso de fraude.

También aconseja recurrir a plataformas de pago electrónico, como PayPal, que actúan como intermediarias entre el comprador y el vendedor y evitan compartir directamente los datos financieros con la tienda. Métodos de pago móvil como Bizum, deben utilizarse únicamente en comercios de confianza, ya que una operación enviada a un destinatario fraudulento puede ser difícil de recuperar.

Los errores más habituales que comenten los consumidores

Los usuarios deben seguir una serie de consejos antes de realizar compras online y extremar la precaución ante el aumento de compras online durante las rebajas de verano:

No realizar compras desde redes wifi públicas.

Mantener actualizado el antivirus del dispositivo.

Utilizar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta.

Revisar periódicamente los movimientos bancarios.

Leer las políticas de devolución y privacidad antes de comprar.

No almacenar datos bancarios en páginas desconocidas.

Además, las ofertas excesivamente atractivas son uno de las grandes estafas durante esta época. Si un producto tiene un precio muy inferior al habitual, conviene desconfiar y comparar con otras webs antes de lanzarse a adquirirlo, ya que detrás de estos chollos se suelen esconder páginas fraudulentas o productos que nunca llegarán al comprador.

Tanto las autoridades como los expertos en ciberseguridad insisten en la importancia de seguir las recomendaciones para evitar fraudes durante esta época y que una mala experiencia no te deje sin el capricho de rebajas del verano.