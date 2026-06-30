Hasta cuándo durarán los avisos de la Aemet por calor en Canarias: zonas afectadas y recomendaciones

La Agencia Estatal de Meteorología activa este martes varios avisos meteorológicos en Canarias por altas temperaturas y por fenómenos costeros. La situación afecta a distintas islas del Archipiélago, aunque el riesgo por calor se concentra sobre todo en zonas de interior, medianías y áreas expuestas al viento cálido.

Mapa de las zonas afectadas por calor y por los fenómenos costeros. / AEMET

Según la información oficial de AEMET, los avisos por temperaturas máximas se extienden durante las horas centrales del día de hoy, entre las 11.00 y las 19.59 horas. A partir de esa hora, salvo nuevas actualizaciones, el aviso por calor decae en las zonas afectadas.

Avisos por calor hasta las 19.59 horas del martes en Gran Canaria

El episodio de calor afecta a varias zonas de Canarias, con temperaturas que alcanzan los 34 y 35 grados en distintos puntos del Archipiélago. En algunas áreas, AEMET no descarta valores superiores de forma local, especialmente en medianías y zonas de interior.

En Gran Canaria, el aviso se centra en áreas del este, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda, donde las máximas pueden llegar a los 35 grados y alcanzar de forma puntual los 37 grados. La isla figura entre las zonas más afectadas por este episodio de temperaturas elevadas.

Gran Canaria, una de las zonas más afectadas

La previsión de AEMET señala que el calor golpea especialmente a las medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria. También afecta a zonas de interior, donde la ventilación resulta menor y la sensación térmica puede aumentar durante las horas centrales.

Zonas en alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria. / AEMET

Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma

En Tenerife, el aviso por temperaturas máximas alcanza el área metropolitana y el este, sur y oeste de la isla. AEMET prevé máximas de 34 grados en el área metropolitana y de 35 grados en el este, sur y oeste, con especial incidencia en zonas de interior y sin descartar valores más altos de forma local.

El calor también afecta a La Gomera, El Hierro y La Palma, aunque con una incidencia más localizada. En estas islas, AEMET apunta sobre todo a zonas de interior del sur en La Gomera y El Hierro, y a áreas del oeste en La Palma.

La previsión sitúa el aviso por altas temperaturas dentro del mismo tramo horario: desde las 11.00 horas hasta las 19.59 horas. Por tanto, el mayor riesgo se concentra durante la parte central de la jornada, cuando las temperaturas alcanzan sus valores más altos.

Mapa de las temperaturas en las Islas occidentales. / AEMET

Avisos por fenómenos costeros hasta las 23.59 horas

Además del calor, AEMET activa avisos por fenómenos costeros en varias islas. En este caso, el riesgo se relaciona con viento del nordeste de fuerza 7, con velocidades de entre 50 y 61 kilómetros por hora en las zonas expuestas.

Estos avisos costeros se prolongan hasta las 23.59 horas. Por tanto, aunque el aviso por calor termina antes, el riesgo en el litoral se mantiene durante toda la jornada en las áreas afectadas por el viento y el estado del mar.

Zonas afectadas por el mal estado del mar

El aviso por fenómenos costeros afecta al este, sur y oeste de Gran Canaria, al este, sur y oeste de Tenerife, a La Gomera, a El Hierro y al oeste de La Palma. AEMET indica que el viento del nordeste incide principalmente en el sureste de Gran Canaria, el canal entre Tenerife y Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y el sureste y extremo noroeste de La Palma.

En estas zonas, la recomendación pasa por extremar la precaución en el litoral, especialmente en actividades náuticas, zonas de baño expuestas, paseos marítimos y áreas donde el viento gane fuerza durante la jornada.

Recomendaciones ante el calor

Ante las altas temperaturas, conviene evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y reducir la actividad física intensa al aire libre. También resulta importante prestar atención a personas mayores, menores y población vulnerable.

La situación exige especial prudencia en las zonas de medianías, interior y cumbres, donde el calor puede resultar más intenso. En el caso de Gran Canaria y Tenerife, las temperaturas más elevadas se concentran en áreas del sur, este y oeste, además de puntos interiores.