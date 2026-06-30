El Gobierno lanza un plan de integración migratoria con más de 500 millones el primer año

El Gobierno ha puesto en marcha el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, una estrategia orientada a aprovechar las oportunidades que aporta la migración y responder a los desafíos derivados de los cambios sociales.

El plan, impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha sido elaborado durante meses con la participación de una decena de ministerios y aportaciones de la sociedad civil, la patronal y los sindicatos.

La iniciativa contará con una dotación inicial de más de 500 millones de euros durante el primer año, una cantidad que podrá evolucionar en función de las necesidades y del despliegue de las medidas previstas.

El documento se estructura en cuatro grandes ejes, 16 medidas y 10 objetivos para 2030, con actuaciones dirigidas a ordenar los flujos migratorios, favorecer la incorporación laboral, reforzar la convivencia y hacer efectiva la ciudadanía.

Regularidad y vías legales de migración

El primero de los ejes se centra en la ordenación de los flujos migratorios y en la regularidad como base de la integración.

Entre las medidas previstas figura la regularización de personas migrantes. Según el Gobierno, las más de un millón de solicitudes presentadas evidencian la necesidad de avanzar en el reconocimiento de derechos y responsabilidades.

El plan también contempla la puesta en marcha de una Estrategia de Movilidad Laboral, con el objetivo de abrir vías legales, seguras y ordenadas, responder a las necesidades de la economía y facilitar la integración desde el primer momento.

Además, se iniciará el proceso para crear una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana, que reunirá funciones y recursos actualmente dispersos para ofrecer una gestión más sencilla, coordinada y eficaz. Esta agencia mantendrá diferenciados los procedimientos de protección internacional y residencia, y preservará las competencias de seguridad y control fronterizo.

Empleo, formación y sectores con alta demanda

El segundo eje sitúa el reconocimiento del trabajo como principal herramienta de inclusión, autonomía personal y cohesión social.

El plan prevé destinar más de 35 millones de euros a facilitar la incorporación de personas migrantes a sectores con alta demanda de empleo, como la construcción, la hostelería y los cuidados.

También se impulsará el emprendimiento y se reforzarán las oportunidades en el medio rural.

Una de las medidas más relevantes será una oferta extraordinaria de Formación Profesional, con una inversión de más de 150 millones de euros y más de 100.000 plazas de formación flexible y conectada con las necesidades del mercado laboral.

Idiomas, convivencia y lucha contra el odio

El tercer eje aborda la integración como un compromiso recíproco entre la sociedad de acogida y las personas migrantes.

Para ello, se destinarán casi 30 millones de euros a programas de aprendizaje de los idiomas cooficiales, conocimiento de normas y valores, e iniciativas de integración comunitaria orientadas a mejorar la convivencia.

El plan también incluye medidas para reforzar la lucha contra los discursos de odio y mejorar el apoyo a las víctimas de discriminación.

Más de 200 millones para servicios públicos

El cuarto eje se centra en hacer efectiva la ciudadanía mediante el refuerzo de los servicios públicos y la igualdad de oportunidades.

En este apartado, el Gobierno prevé movilizar más de 200 millones de euros para reforzar los recursos públicos vinculados a la integración y garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de la población.

Durante la presentación del plan, el Ejecutivo defendió que el proceso de regularización es un paso clave para sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas que ya conviven en España.

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