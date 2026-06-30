El ilustrador Padylla se cuela en la PAU extraordinaria de Canarias con una viñeta sobre el acuerdo migratorio

Una viñeta de José Luis Padilla, conocido en Canarias como Padylla por sus ilustraciones y colaborador de este periódico, fue la gran protagonista del examen de Lengua Castellana y Literatura II de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Una imagen que dio la particular bienvenida a los 2.627 jóvenes —1.339 en la Universidad de La Laguna (ULL) y 1.288 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)— que afrontaron este martes la primera prueba de la mañana.

Una viñeta sobre migración en Canarias

Nada más dar la vuelta a la primera hoja, lo primero con lo que se encontraron los estudiantes fue una caricatura del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto al resto de representantes de la Conferencia de Presidentes, en la que se abordó la realidad migratoria en el Archipiélago.

En la ilustración, Clavijo recurre a diversas expresiones canarias como, por ejemplo, "machangos" o "totufos", para reprochar a los demás dirigentes su postura contraria al acuerdo sobre la gestión migratoria.

Análisis de imagen y reflexión sobre solidaridad

Tras observar la viñeta, los estudiantes tuvieron que realizar un breve análisis de las imágenes y de los elementos paratextuales y no verbales propios de este acto comunicativo, junto a otras cuestiones de carácter teórico.

Además, la tercera pregunta les invitaba a reflexionar sobre el significado del texto. En ella, se planteaba el contexto de la ilustración —las tensiones políticas en torno a la inmigración— y se señalaba que Canarias, como territorio receptor, vive esta realidad de forma directa.

A partir de ahí, se les formulaba la cuestión: "¿Consideras que existe suficiente solidaridad entre comunidades y países para afrontar esta situación?".