Martes de calor intenso en Canarias con máximas de hasta 35 grados y fuertes rachas de viento

Las temperaturas continuarán en ascenso este martes en Canarias, donde está previsto que los termómetros superen de manera local los 30 grados y lleguen incluso a los 35 en algunas zonas del archipiélago. La jornada estará marcada por cielos con alternancia de nubes y claros, viento moderado a fuerte y probables rachas muy fuertes, que podrían sobrepasar los 80 kilómetros por hora en puntos concretos, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En las capitales, la máxima alcanzará los 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 25 en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas serán de 23 y 22 grados, respectivamente. El viento soplará de componente alisio con intensidad moderada a fuerte, especialmente en las vertientes sureste y noroeste de varias islas, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la tarde que podrían rebasar los 80 kilómetros por hora.

En el mar se esperan vientos del noreste o este de fuerza 5 a 6, con posibilidad de arreciar localmente a fuerza 7 en determinados momentos. Habrá marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del nordeste de 1 a 2 metros.

La previsión por Islas para este martes es la siguiente:

LANZAROTE

Se prevén intervalos de nubes medias y altas, además de nubes bajas en los litorales del norte durante las primeras horas del día. También habrá calima en altura, más apreciable en la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios, mientras que las máximas subirán de forma ligera a moderada, especialmente en el interior y en el litoral sur, donde se podrán superar los 30 grados. El alisio soplará moderado, aunque será fuerte en el interior y en el sur, zonas en las que son probables rachas muy fuertes durante la noche y por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas ºC

Arrecife 21 / 29

FUERTEVENTURA

Habrá intervalos de nubes medias y altas, junto a nubes bajas en los litorales del oeste durante la madrugada. La calima en altura estará presente, con mayor incidencia a partir de la segunda mitad del día. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas subirán de manera ligera a moderada, sobre todo en zonas de interior y en el litoral sur, donde se superarán los 30-32 grados. El alisio será moderado, con intervalos de fuerte en áreas de interior y al sur de Jandía, donde son probables rachas puntualmente muy fuertes, especialmente por la tarde y de madrugada.

Puerto del Rosario 20 / 28

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 500 a 600 metros, se esperan intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos durante las horas centrales del día. En el resto de zonas predominará el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. La calima afectará a zonas altas, especialmente durante la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada, con un ascenso que podría ser notable en medianías y zonas de interior, sobre todo en el caso de las máximas. Se superarán los 35 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. En zonas bajas del norte, los valores se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente. El alisio soplará moderado a fuerte, con mayor intensidad en las vertientes sureste y noroeste, donde las rachas muy fuertes podrán superar los 80 kilómetros por hora durante la tarde. Predominarán las brisas en el suroeste y, en cumbres, el viento será flojo del este.

Las Palmas de Gran Canaria 22 / 25

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 600 a 700 metros, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos en torno al mediodía. En el resto de la isla predominará el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas desde la tarde, sin descartar lluvias ocasionales en cumbres. La calima estará presente en zonas altas durante la segunda mitad del día. Las mínimas permanecerán sin cambios en costas y subirán ligeramente en medianías. Las máximas aumentarán de forma ligera a moderada, pudiendo ser notable el ascenso en medianías y zonas altas, donde se podrán superar los 30-32 grados. El alisio será moderado, aunque soplará fuerte y con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. En el suroeste predominarán las brisas y, en cumbres centrales, el viento será moderado de componente sur.

Santa Cruz de Tenerife 23 / 30

LA GOMERA

En el norte, por debajo de los 600 a 700 metros, se prevén intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos durante el mediodía. En el resto de zonas, el cielo permanecerá despejado. Se espera calima ligera en zonas altas durante la segunda mitad de la jornada. Las mínimas registrarán pocos cambios y las máximas subirán de forma ligera a moderada, con ascensos localmente notables en medianías y zonas altas. En medianías del sur se podrán superar los 30-32 grados. El alisio será moderado, aunque soplará con fuerza y rachas muy fuertes en las vertientes este y noroeste, donde podrían superar ocasionalmente los 80 kilómetros por hora. Predominarán las brisas en el suroeste y, en cumbres, el viento será flojo del este.

San Sebastián de La Gomera 23 / 28

LA PALMA

En el norte, por debajo de los 700 a 800 metros, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas, el cielo estará poco nuboso, con algunos intervalos durante la mañana. Las mínimas no experimentarán cambios en costas y subirán ligeramente en medianías. Las máximas ascenderán de forma ligera a moderada, con subidas que podrán ser notables en medianías y zonas altas. Se alcanzarán los 30 grados en medianías del oeste. El alisio será moderado, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en los extremos sureste y noroeste. En el oeste predominarán las brisas y, en cumbres, el viento soplará del este.

Santa Cruz de La Palma 21 / 25

EL HIERRO

En el norte, por debajo de los 600 a 700 metros, se esperan intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas, los cielos estarán despejados. Habrá calima ligera en zonas altas durante la segunda mitad del día. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas subirán de manera ligera a moderada, pudiendo ser localmente notable en medianías y zonas altas. En medianías del sur se podrán superar los 30 grados. El alisio será moderado, aunque soplará fuerte y con probables rachas puntualmente muy fuertes en los extremos sureste y noroeste. Predominarán las brisas en el suroeste y, en cumbres, el viento será flojo del este.

Valverde 16 / 21