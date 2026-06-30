Multa de 200 euros por usar este accesorio al volante durante los desplazamientos de verano: la DGT vigila a los conductores canarios

Con la llegada del verano, muchos conductores recurren a gorras o sombreros para protegerse del sol durante los desplazamientos. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) es clara y avisa a los conductores de las sanciones a las que se expone.

El problema al que se enfrentan los conductores al utilizar estos accesorios al volante, sino mantener en todo momento una posición adecuada, conservar la libertad de movimientos y contar con el campo de visión necesario para conducir con total seguridad.

Qué dice la normativa

El Reglamento General de Circulación no prohíbe expresamente circular con gorra, pero el artículo 18.1 deja claro que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

Por ello, una gorra o sombrero que cuente con una visera demasiado pronuncia o mal colocada puede limitar la visión del conductor y suponer un riesgo para la seguridad vial al no contar con el campo pleno de visión.

El agente de tráfico es el encargado de evaluar la situación e interponer multas si considera que el conductor está incumpliendo la normativa. Las sanciones puede llegar hasta los 200 euros, pero sin pérdida de puntos (100 euros pronto pago).

El uso de gorras o sombreros puede dificultar la visión al volante / L.P

¿Cuándo puede interponer sanciones la Guardia Civil?

La decisión de sancionar queda en manos de los agentes de tráfico y el criterio debe centrarse en los impedimentos que surgen durante los desplazamientos de verano como:

Reducir la visión del conductor

Limitar los movimientos con la cabeza

Distraer o dificultar la conducción

Poner en riesgo la seguridad vial

Para evitar sanciones por parte de las autoridades, Tráfico aconseja utilizar gorras de tamaño adecuado y sin una visera excesiva. También ajustarla correctamente para que no interfiera en la visión del conductor.

Si esta dificulta la visión del conductor provocando sombras, lo más práctico es quitarla y centrar la atención completamente en la carretera. Los usuarios deben priorizar siempre una conducción y garantizar la libertad de movimiento para poder reaccionar antes cualquier imprevisto.