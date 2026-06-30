Oferta Flash en LA PROVINCIA: suscríbete un año a Contenidos Web por solo 20 euros y infórmate mejor este verano

LA PROVINCIA activa una Oferta Flash exclusiva de suscripción anual a Contenidos Web pensada para quienes quieren estar siempre informados, acceder sin límites a la actualidad y disfrutar de las ventajas exclusivas de ser suscriptor en el Club+. Durante solo dos días, del 30 de junio al 1 de julio, los lectores podrán contratar la suscripción anual por un precio especial de 20 euros, frente a los 49,99 euros de su tarifa habitual. Una oportunidad única para estar informado no solo durante el verano sino por todo el año.

La promoción supone un 60% de descuento y permite disfrutar durante todo un año de los contenidos digitales de LA PROVINCIA, con acceso ilimitado a las noticias, newsletters exclusivas, nuevos pasatiempos, una experiencia premium en la app y las ventajas del Club del Suscriptor.

Información sin límites durante todo el año

En un momento en el que la actualidad se mueve rápido y la información de calidad es más necesaria que nunca, LA PROVINCIA refuerza su compromiso con los lectores ofreciendo una oportunidad especial para acceder a todos sus contenidos digitales.

Con esta suscripción anual, los usuarios podrán leer sin restricciones las noticias que marcan el día a día de Canarias, actualidad local, regional, nacional e internacional, además de reportajes, entrevistas, análisis, opinión y contenidos exclusivos elaborados por la redacción en las secciones de política, sociedad, economía, cultura y deportes.

Más ventajas para los suscriptores

La suscripción a Contenidos Web no solo ofrece acceso ilimitado a las noticias. También incluye:

✔ 📰 Contenido exclusivo: artículos, reportajes y análisis en profundidad

✔⚡ Actualidad en tiempo real: cobertura inmediata de noticias clave

✔📱 Acceso multidispositivo: desde móvil, tablet o escritorio

✔🚫 Sin interrupciones: navegación sin límites

✔💌 Newsletters especiales exclusivas para suscriptores, con contenidos seleccionados y miradas que no encontrarás en ningún otro lugar.

✔🎲 Nuevos pasatiempos, para informarte, entretenerte y desconectar cada día.

✔ 📲 Una app más premium, diseñada para que leer LA PROVINCIA sea más cómoda, rápida y personalizada.

✔ 🍸Acceso al Club del Suscriptor, con descuentos, sorteos especiales y múltiples ventajas pensadas para premiar tu fidelidad.

De esta forma, LA PROVINCIA amplía la experiencia digital del lector y convierte la suscripción en algo más que el acceso a la información: una puerta de entrada a ventajas pensadas para acompañar el día a día de la comunidad lectora.

Además, la suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que aporta flexibilidad y tranquilidad al usuario.

Una oferta por tiempo muy limitado

La principal característica de esta promoción es su duración: solo estará disponible durante 48 horas. La Oferta Flash comenzará el 30 de junio y finalizará el 1 de julio, por lo que los lectores interesados deberán activar su suscripción dentro de ese periodo para beneficiarse del precio especial.

El objetivo es facilitar el acceso a una suscripción completa a un precio excepcional: 20 euros al año, lo que permite disfrutar de todos los contenidos web por una tarifa reducida y con la libertad de cancelar cuando se desee.

Por qué esta Oferta Flash es una oportunidad única

Desde la redacción de LA PROVINCIA destacan que esta iniciativa nace con el objetivo de “acompañar a los lectores en un momento de pausa, reflexión y conexión”, ofreciendo una forma diferente de acercarse a la actualidad: paso a paso, historia a historia, con el rigor y la cercanía que caracterizan al medio. La campaña ya ha despertado un notable interés entre los lectores habituales y aspira también a conquistar a una nueva generación que valora la información de calidad sin renunciar a la comodidad ni a un precio accesible.

No es solo una rebaja. Es una oportunidad real para formar parte de una comunidad informada a un precio mínimo:

✔ 💸 Ahorro directo de casi 30€

✔ ⏳ Promoción limitada a menos de 48 horas

✔ 🔥 Acceso inmediato tras suscribirte

👩🏻‍🏫 📰Porque lo mejor empieza cuando te suscribes: en un entorno donde la información de calidad marca la diferencia, esta oferta pone el acceso al alcance de todos.

Para acceder a la Oferta Flash, los lectores deberán contratar la suscripción anual durante los días activos de la campaña, del 30 de junio al 1 de julio. Una vez finalizado el periodo promocional, el precio volverá a su tarifa habitual de 49,99 euros al año.

Con esta acción, LA PROVINCIA invita a sus lectores a dar el paso y disfrutar de un año completo de información, servicios digitales y beneficios exclusivos por solo 20 euros.

👉 Haz clic en el botón y suscríbete ahora por tan solo 20€ y asegura tu acceso durante todo un año.

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