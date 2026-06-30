“Pensé que era el único”: así sintieron los vecinos de Gran Canaria el terremoto de magnitud 3,9 esta madrugada

Un terremoto de magnitud 3,9 se registró en la madrugada de este martes, 30 de junio, al este de Gran Canaria, en aguas del Atlántico, según los datos del Instituto Geográfico Nacional.

El seísmo se produjo a las 02:31 horas, a una profundidad de 16 kilómetros, y alcanzó una intensidad máxima III en la escala macrosísmica europea, un nivel que permite que el movimiento sea percibido por la población, especialmente en reposo o en plantas altas de edificios.

El temblor fue sentido en distintos puntos de Gran Canaria y también en Fuerteventura. La mayor intensidad comunicada por el IGN se localiza en varios barrios de Telde, entre ellos Las Huesas, Las Remudas, Lomo de la Herradura y San Antonio, donde el organismo recoge intensidad III.

También fue percibido con intensidad II-III en zonas como Bandama, San Gregorio, San José de Las Longueras, Valle de Jinámar, Tafira Baja, Tamaraceite, Playa de Arinaga, Ingenio y diferentes puntos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y Agüimes.

“Como si dos personas me zarandearan el sofá”

El terremoto generó comentarios en redes sociales de vecinos que aseguraron haber notado el movimiento en distintos puntos de la Isla.“Lo he notado en Telde como si dos personas me zarandearan el sofá”, escribió un usuario tras el seísmo. Otro vecino, desde Tafira Baja, relató: “Pensé que era el único que lo sintió, vivo en Tafira Baja y lo sentí”.

También desde Jinámar, en Telde, se registraron testimonios de personas que percibieron el temblor, aunque durante muy poco tiempo. “Se sintió en Jinámar, Telde, microsegundos, otro más”, señaló otro usuario.

Estos mensajes coinciden con el mapa de percepción ciudadana del Instituto Geográfico Nacional, que concentra buena parte de las respuestas en el entorno de Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, Agüimes, Ingenio y otros puntos del este y sureste de Gran Canaria.

Un terremoto de magnitud 3,9 sacude Gran Canaria y se siente también en Fuerteventura / IGN

Más de un centenar de respuestas al IGN

El registro de percepción ciudadana del Instituto Geográfico Nacional muestra un aumento progresivo de respuestas durante las horas posteriores al terremoto, hasta superar el centenar de notificaciones.

El mapa de intensidad sitúa la mayoría de los avisos en el este y sureste de Gran Canaria, especialmente en el entorno de Telde, Valsequillo, Santa Brígida, Ingenio, Agüimes y Las Palmas de Gran Canaria.

También aparecen comunicaciones desde otros puntos de la Isla, como La Aldea de San Nicolás, y desde varios municipios de Fuerteventura.

En la isla majorera, el terremoto fue percibido con intensidad II en zonas de Antigua, Tuineje y Pájara, con notificaciones en lugares como Tiscamanita, Toto, Valles de Ortega y Agua de Bueyes.

Información del terremoto / IGN

¿Debe preocupar este terremoto?

La intensidad máxima III indica que el terremoto pudo sentirse de forma leve por parte de la población, pero normalmente no se asocia a daños.

En este tipo de seísmos, algunas personas pueden notar una vibración, un golpe seco, un pequeño balanceo o el movimiento de objetos ligeros. La magnitud mide la energía liberada por el terremoto, mientras que la intensidad describe cómo se percibe en superficie y qué efectos produce.

Con los datos disponibles hasta el momento, se trata de un terremoto sentido por la población, pero de intensidad baja. La información del IGN puede actualizarse conforme avance la revisión del análisis sísmico y se incorporen nuevas respuestas ciudadanas.

Un archipiélago con actividad sísmica habitual

Canarias registra de forma frecuente terremotos de baja o moderada magnitud, una actividad vinculada a su contexto geológico y volcánico. La mayoría de estos movimientos solo son detectados por la red instrumental del Instituto Geográfico Nacional y no llegan a ser percibidos por la población.

El episodio de este martes se produce después de otros movimientos registrados en los últimos meses en el Archipiélago. El pasado 22 de mayo, un terremoto de magnitud 4,8 al norte de Gran Canaria fue sentido en varias islas y generó numerosas llamadas al 112, aunque no se comunicaron daños relevantes.

También en febrero se registró un seísmo de magnitud 4,1 entre Tenerife y Gran Canaria, en el entorno del conocido Volcán de Enmedio, una de las zonas con mayor actividad sísmica del Archipiélago.

En el caso del terremoto de este martes, el epicentro se localizó al este de Gran Canaria, por lo que conviene diferenciarlo de los episodios asociados al canal entre Tenerife y Gran Canaria.

¿Qué hacer si se siente un terremoto?

Ante un terremoto sentido, las autoridades recomiendan mantener la calma, comprobar si se han producido daños en la vivienda y evitar llamadas innecesarias a los servicios de emergencia si no existe una situación de riesgo.

En caso de grietas importantes, desprendimientos, daños estructurales, personas heridas o cualquier emergencia, se debe llamar al 112.

El seguimiento continuará pendiente de nuevas actualizaciones del Instituto Geográfico Nacional sobre posibles revisiones de magnitud, intensidad o localización del seísmo.