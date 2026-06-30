Estos son los canarismos favoritos elegidos por escolares de Canarias

Ni guagua ni cotufas. Los canarismos que han conquistado este año a los colegios de Canarias son jarea, alegar, balde y magua, cuatro palabras del habla tradicional de las Islas que han sido elegidas por los centros premiados en el concurso escolar ‘Mi canarismo favorito’.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Educación en colaboración con la Academia Canaria de la Lengua, busca que el alumnado investigue, valore y utilice el patrimonio lingüístico canario a través de trabajos creativos desarrollados en los centros educativos.

El concurso ha reconocido propuestas de distintas etapas educativas. En la modalidad de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria, el premio fue para el CEIP Tarajalejo, de Fuerteventura, por el canarismo jarea.

En la categoría de segundo y tercer ciclo de Primaria, el centro distinguido fue el CEIP Doctor Alfonso Spínola, de Lanzarote, por trabajar la palabra alegar.

Gran Canaria gana dos modalidades

Gran Canaria también tuvo protagonismo en el fallo del concurso. El CEIP Los Alisios fue premiado en la modalidad de Educación Especial y Aulas Enclave por el canarismo balde.

Por su parte, el IES Profesor Juan Pulido Castro, también de Gran Canaria, obtuvo el reconocimiento en la modalidad de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional de Grado Básico por la palabra magua.

Vídeos para rescatar el habla tradicional

El alumnado participante elaboró vídeos creativos centrados en un canarismo. Para ello, investigó su significado, su origen y su uso con el apoyo de herramientas como LexiCán y el Diccionario básico de canarismos.

Noticias relacionadas

El objetivo del certamen es acercar el habla tradicional de Canarias a las nuevas generaciones y convertir las palabras propias de las Islas en una herramienta educativa, cultural y de identidad.