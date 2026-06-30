Luz roja en las Urgencias del Hospital Doctor Negrín: médicos advierten de un riesgo real para la seguridad del paciente

Los facultativos del Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín han hecho pública su "absoluta preocupación" ante la decisión de la Dirección Médica de recortar un puesto de guardia durante los fines de semana de la temporada estival.

Los profesionales denuncian que esta medida, adoptada por criterios presupuestarios, ignora la realidad de un servicio que lleva en situación de "sobrecarga estructural" desde el pasado mes de octubre.

Cifras de colapso

Lo que antes se consideraba una situación excepcional por epidemias de gripe, hoy es la norma en el Negrín: jornadas con más de 300 pacientes atendidos en 24 horas. Esta presión se ve agravada por la falta de camas en planta, lo que obliga a mantener a pacientes pendientes de ingreso durante días e incluso semanas en el área de Urgencias.

Según relatan los médicos en una carta abierta a la población, es habitual que dos únicos facultativos deban hacerse cargo de 150 pacientes en observación, de los cuales cerca de 100 permanecen en los pasillos esperando una cama de hospitalización.

Impacto en la atención ciudadana

La reducción de personal, que en la práctica supone pasar de cuatro a tres médicos en turnos críticos, tendrá un impacto directo en el ciudadano. "Cuando un médico tiene que atender a más pacientes de los que humanamente puede asumir, no dispone del tiempo para escuchar, explorar o revisar una prueba con la calma que cada caso merece", advierten los profesionales, señalando que esto aumenta exponencialmente el riesgo de errores y retrasos en patologías donde el tiempo es vital, como dolores torácicos o dificultades respiratorias.

A esta situación se suma la creciente complejidad de los pacientes, con una población cada vez más envejecida y pluripatológica, y la presencia de más de una quincena de personas con alta médica firmada que siguen ocupando recursos de urgencias por la falta de plazas sociosanitarias.

Una lucha por la seguridad, no por el salario

Los médicos recalcan que esta no es una reivindicación salarial ni una lucha por privilegios, sino una petición para proteger una "atención urgente digna, segura y humana". Denuncian que, tras un pequeño refuerzo de personal hace un año que apenas servía para contener la demanda, la dirección pretende ahora dar un "paso atrás" a pesar de que el servicio ha seguido asumiendo funciones adicionales derivadas de la huelga médica y la falta de personal de enfermería.

Responsabilidad legal

Ante la negativa de la Dirección a retirar la medida, los facultativos han dejado constancia expresa de que cualquier consecuencia asistencial derivada de la falta de personal será responsabilidad directa de quienes han adoptado la decisión, al haber sido advertidos formalmente de los riesgos para la seguridad clínica de los pacientes.

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"Nadie decide cuándo va a necesitar un médico de Urgencias, pero todos esperamos que haya alguien disponible para atendernos con la tranquilidad que nuestra salud merece", concluyen.