El aviso de Mario Picazo por el calor extremo: “¿Esto es normal?”

El calor extremo vuelve a tomar impulso en la Península. A partir del jueves, las temperaturas se dispararán de nuevo y podrían superar los 40 grados en varias zonas del país, en un episodio que los expertos asocian al llamado ‘horno ibérico’.

El meteorólogo Mario Picazo ha reaccionado con contundencia ante este nuevo repunte térmico y ha lanzado una pregunta directa: “¿Cómo pueden algunas personas realmente pensar que esto es normal?”. Su reflexión llega después de varios episodios de calor intenso en España y Europa y en plena preocupación por la evolución de las temperaturas.

La semana comenzó con calor, pero los meteorólogos advierten de que solo era un anticipo. Desde el jueves, las máximas volverán a subir con fuerza en buena parte de la Península.

Las temperaturas rondarán otra vez los 40 grados en zonas del suroeste peninsular, aunque también podrían alcanzarse en otros puntos del interior. El domingo apunta a ser una de las jornadas más calurosas del episodio en muchas regiones.

Qué es el ‘horno ibérico’

Aunque el calor extremo suele vincularse a la llegada de aire sahariano, los expertos recuerdan que no siempre es así. En determinadas condiciones, la Península puede comportarse como un pequeño continente capaz de generar sus propios episodios de temperaturas muy altas.

Ese fenómeno es el conocido como ‘horno ibérico’. La masa de aire se recalienta sobre el territorio peninsular y puede intensificar el calor, especialmente durante jornadas largas, con muchas horas de sol y escaso alivio térmico.

Las zonas donde más apretará el calor

El nuevo episodio afectará especialmente a puntos del interior y del sur peninsular. Las temperaturas más altas podrían registrarse en Badajoz, Córdoba, Sevilla, Jaén y Toledo.

En el valle del Ebro, las máximas también serán elevadas, con valores de entre 35 y 38 grados. En la Meseta Norte se esperan registros cercanos a los 35 grados, mientras que en el Mediterráneo se rondarán los 30 grados.

De cara al fin de semana, no se descarta que los 40 grados vuelvan a alcanzarse en Extremadura, buena parte del interior de Andalucía, Castilla-La Mancha y la depresión del Ebro a su paso por Aragón y Cataluña.

La advertencia de Mario Picazo

Mario Picazo ha criticado a quienes minimizan estos episodios de calor extremo. El meteorólogo cuestiona que se presenten como algo normal y advierte de que ese discurso no se apoya en la ciencia.

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“¿En qué basan sus argumentos?”, plantea Picazo, al señalar que algunas opiniones sobre el clima no parten de información rigurosa. Su mensaje incide en la necesidad de atender a los datos científicos y no restar importancia a una tendencia de temperaturas cada vez más extremas.