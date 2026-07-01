Baleària culmina el proceso de adquisición de Naviera Armas con la incorporación de los activos en las zonas del Estrecho y Alborán

Baleària culmina la integración de los perímetros de Alborán y el Estrecho de Armas Trasmediterránea tras recibir las autorizaciones necesarias de las autoridades de competencia de España y Marruecos. La operación sitúa bajo control jurídico y operativo de la naviera los activos incluidos en ambas zonas.

La adquisición del perímetro de Alborán incorpora al grupo los buques JJ Sister, Almariya y Volcán de Timanfaya. La integración del Estrecho suma distintas concesiones y el buque Ciudad de Málaga. En conjunto, Baleària asume cerca de 250 empleados.

Control de activos en Alborán y el Estrecho

La operación forma parte del proceso de adquisición anunciado en agosto de 2025, que ya cerró el perímetro de Canarias el pasado mes de mayo. Con este nuevo paso, la compañía amplía su presencia en rutas consideradas estratégicas para la movilidad de pasajeros, vehículos y mercancías.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, señala que esta unión “consolida un proyecto empresarial de largo plazo” en el que confluyen “trayectorias muy relevantes del transporte marítimo español”. Utor también defiende que la compañía asume este crecimiento como “el principal operador de ferry de capital nacional”.

Un proyecto que refuerza la conexión con la Península

Según el presidente de la naviera, la presencia de Baleària en todas las conexiones de cabotaje del territorio nacional permite “garantizar el carácter estratégico y esencial” de las comunicaciones marítimas para la cohesión territorial. La operación refuerza además la conexión entre la Península, los territorios extrapeninsulares y el norte de África.

Utor subraya que la hoja de ruta de la compañía es “clara” y que la naviera responderá con “solvencia, innovación y estabilidad” a usuarios, transportistas, equipos y territorios. También vincula esta nueva fase con el trabajo que la empresa desarrolla ya en Canarias bajo la marca Baleària Canarias.

Inversión y mejora de la flota

La compañía prevé adaptar la oferta a los estándares de calidad de la matriz mediante inversiones, refuerzo de equipos y optimización de las operativas. El plan de mejora de la flota adquirida se orienta a la calidad del servicio, la experiencia del pasajero, la sostenibilidad ambiental y la cultura corporativa.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia autorizó en marzo la operación correspondiente al perímetro del Estrecho y en mayo la de Alborán. La autoridad de competencia de Marruecos dio su visto bueno a ambos perímetros la semana pasada.

4.500 empleados y una flota de más de 50 barcos

La culminación de estas dos áreas llega un mes después de que Baleària asumiera el control efectivo de la operativa en el archipiélago canario. En Canarias, la compañía desarrolla un plan de inversión de 45 millones de euros a tres años para modernizar buques, incorporar cuatro nuevas embarcaciones y reforzar las plantillas.

Tras la operación, el grupo resultante suma cerca de 4.500 empleados y una flota de más de 50 barcos. El tráfico anual conjunto supera los 8 millones de pasajeros y los 11 millones de metros lineales de carga, con una facturación consolidada superior a 1.000 millones de euros.

Red marítima clave para la movilidad entre la Península, Canarias, otros territorios extrapeninsulares y el norte de África

Con esta integración, Baleària consolida su posición en una red marítima clave para la movilidad entre la Península, Canarias, otros territorios extrapeninsulares y el norte de África. La compañía gana escala operativa y refuerza su presencia en corredores donde el transporte marítimo cumple una función esencial para personas, vehículos y mercancías.