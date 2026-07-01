La Bonoloto deja en Canarias un premio de más de 40.000 euros: el ganador tendrá que pasar por Hacienda

La suerte ha vuelto a tocar Canarias. Un boleto de la Bonoloto validado en Santa Cruz de Tenerife ha ganado 40.179,30 euros en el sorteo celebrado este miércoles, 1 de julio de 2026, al acertar cinco números más el complementario, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El premio corresponde a la segunda categoría del sorteo, en la que hubo cinco acertantes en toda España. Además del boleto sellado en Tenerife, también resultaron premiados otros boletos en Barcelona, Girona, Sevilla y Valladolid.

El premio canario fue validado en un punto de venta situado en la calle Lope de Vega, número 2, en Santa Cruz de Tenerife.

Cada uno de los cinco acertantes de segunda categoría recibirá 40.179,30 euros, al haber acertado cinco números de la combinación ganadora y el complementario.

En cuanto a Hacienda, el premio apenas sufrirá retención. Los primeros 40.000 euros de los premios de Loterías y Apuestas del Estado están exentos y solo tributa el exceso a un tipo del 20%. En este caso, al tratarse de un premio de 40.179,30 euros, la retención se aplicaría únicamente sobre 179,30 euros, por lo que Hacienda se quedaría con 35,86 euros y el acertante cobraría aproximadamente 40.143,44 euros netos.

La combinación ganadora de la Bonoloto

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto fue: 07, 12, 14, 37, 42 y 48

El número complementario fue el 21 y el reintegro correspondió al 0.

No hubo acertantes de primera categoría, por lo que el importe destinado a ese premio pasará a engrosar el bote del próximo sorteo.

Sin acertantes de primera categoría

La Bonoloto no dejó ganadores de seis aciertos en esta jornada. En cambio, sí repartió premios destacados entre los acertantes de segunda categoría.

Además de los cinco premios de más de 40.000 euros, el sorteo dejó 123 acertantes de tercera categoría, con 816,65 euros para cada uno. También hubo 6.794 acertantes de cuarta categoría, premiados con 22,18 euros, y 122.159 acertantes de quinta, con 4 euros.

El reintegro alcanzó a 668.216 boletos, con un premio de 0,50 euros.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Noticias relacionadas

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.