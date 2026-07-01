El calor seguirá apretando esta tarde en Canarias con máximas de hasta 32 grados
Las nubes bajas persistirán en el norte de las islas mientras el sur mantendrá un ambiente mayoritariamente despejado
Canarias afronta la tarde de este miércoles con temperaturas que seguirán alcanzando los 30 y hasta los 32 grados en algunos puntos del Archipiélago. Aunque el calor continuará siendo protagonista, la nubosidad baja permanecerá en las vertientes norte, donde incluso podrían registrarse lloviznas débiles a primeras horas en las islas de mayor relieve.
El viento soplará del norte con intensidad moderada, reforzándose en las zonas más expuestas y dejando rachas fuertes en algunos puntos de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.
LANZAROTE
Predominio de cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso en el sur y el este conforme avance la jornada. Temperaturas con escasas variaciones. No se descarta que los termómetros alcancen localmente los 30 grados en el este y sureste. Viento flojo a moderado de componente norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Arrecife 21 - 30
FUERTEVENTURA
Predominarán los cielos nubosos, con tendencia a abrir claros en el sur y este durante el día. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las máximas. Existe baja probabilidad de alcanzar los 30 grados en zonas del este y sureste. Viento flojo a moderado del norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Puerto del Rosario 21 - 28
GRAN CANARIA
En el norte, por debajo de los 900-1.000 metros, continuarán predominando los cielos cubiertos, con ligera probabilidad de lloviznas durante la madrugada en medianías. En el resto de la isla dominarán los cielos despejados, con algún intervalo nuboso en el sur. Temperaturas con pocas variaciones o ligero descenso, especialmente en la vertiente sur, donde podría ser moderado en las máximas. Aun así, se podrán alcanzar entre 30 y 32 grados en medianías del sur, este y oeste. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en los extremos este y oeste y posibles rachas muy fuertes durante la madrugada y primeras horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 21 - 26
TENERIFE
En el nordeste, por debajo de los 900-1.100 metros, predominarán las nubes bajas, con apertura de claros durante las horas centrales y posibilidad de lloviznas débiles de madrugada en medianías. En el resto del territorio habrá cielos poco nubosos con algunos intervalos en el norte, sur y oeste. Temperaturas estables o en ligero descenso, especialmente en cumbres centrales. Las máximas podrán volver a superar los 30 grados en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en la vertiente sur metropolitana y posibles rachas muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 22 - 30
LA GOMERA
En el norte persistirá la nubosidad baja por debajo de los 900 metros, con apertura de claros durante las horas centrales y escasa probabilidad de lloviznas de madrugada en medianías. En el resto predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso. No se descarta alcanzar localmente los 30 grados en medianías del sur. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en cumbres y vertientes este y oeste, donde podrán registrarse rachas muy fuertes durante la madrugada y primeras horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- San Sebastián de La Gomera 22 - 28
LA PALMA
En el norte y este, por debajo de los 900 metros, predominarán los intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas habrá cielos poco nubosos con algún intervalo en el oeste. Temperaturas con pocas variaciones o ligero descenso, más acusado en zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la madrugada y la mañana.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Santa Cruz de La Palma 22 - 29
EL HIERRO
En el norte, por debajo de los 900 metros, predominarán los intervalos nubosos, que tenderán a desaparecer durante el día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso, más acusado en zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste, donde también podrían registrarse rachas muy fuertes durante la madrugada y la primera mitad de la jornada.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
- Valverde 16 - 20.
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