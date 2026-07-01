Canarias cumple el 100% de los hitos de la Estrategia de Energía Sostenible y de las convocatorias del IDAE

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha cumplido el 100% de los hitos de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas y del resto de convocatorias del IDAE financiadas con fondos europeos Next Generation.

El consejero del área, Mariano H. Zapata, anunció que “Canarias ha culminado ya al 100% los objetivos que se cuantifican dentro de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas”. Estos hitos están relacionados con la capacidad renovable instalada en el Archipiélago, que alcanza los 85 megavatios, así como con las actuaciones de apoyo a la transición energética, que suman ya 313.

Zapata sostuvo que este cumplimiento consolida “uno de los principales hitos de la legislatura en materia de transición energética”, como es la correcta ejecución de los fondos europeos Next Generation “para que no tengan que ser devueltos”.

“Cumplimos con Europa y cumplimos con Canarias”, afirmó el consejero.

Petición de más plazo para proyectos estratégicos

Pese al cumplimiento de los objetivos, Zapata insistió en que sigue siendo necesario ampliar los plazos para algunos proyectos estratégicos en las Islas que ya están concedidos y presupuestados.

“Ya no hay excusas para no ampliar los plazos. Para que algunos proyectos estratégicos en las islas, que ya están concedidos y presupuestados, puedan salir adelante y las ayudas no tengan que ser reembolsadas, sigue siendo necesario, y así lo hemos reiterado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una prórroga de los plazos para que se puedan ejecutar y justificar estas subvenciones, tal y como nos siguen demandando los propios beneficiarios”, señaló.

El consejero añadió que “no parece lógico que tenga que haber un reembolso de fondos si es posible ejecutar más presupuesto y poder integrar más energías renovables en el sistema eléctrico canario”.

Las Unidades de Fondos Next de la Consejería han podido acreditar ante el IDAE y el Ministerio de Hacienda, a través del sistema CoFFEE, la información relativa a la prejustificación de un número suficiente de proyectos para cumplir los objetivos europeos cuantificados en cada una de las convocatorias de subvenciones financiadas con fondos Next Generation.

Entre esas convocatorias figuran las de autoconsumo y térmicas, el programa Moves III 2021-2024 y la propia Estrategia de Energía Sostenible en las Islas, cuyos objetivos se han cumplido en su totalidad.

Fondos europeos convertidos en proyectos reales

Las actuaciones desarrolladas están vinculadas al despliegue de energías renovables, el autoconsumo, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la descarbonización en el conjunto del Archipiélago.

Zapata subrayó que “Canarias ha demostrado que es posible transformar los fondos europeos en proyectos reales que mejoran la vida de la ciudadanía, que generan nuevas oportunidades, modernizan nuestras infraestructuras y aceleran la transición energética de las islas”.

Asimismo, destacó que “el cumplimiento del 100% de los hitos de la Estrategia de Energía Sostenible refleja el enorme trabajo técnico y administrativo realizado por las Unidades de Fondos Next creadas en la Consejería, que han hecho un esfuerzo encomiable durante estos dos años y medio”.

El consejero también puso en valor “el esfuerzo que ha realizado todo el sector y las empresas canarias para poder finalizar en plazo las obras”.

En este contexto, Zapata resaltó el papel de las Oficinas de Energía de Canarias, a las que definió como un instrumento de información, apoyo y asesoramiento a la ciudadanía, empresas y administraciones públicas para acceder a las ayudas vinculadas a la transición energética.

Según explicó, estas oficinas también están apoyando actualmente a los equipos gestores y a los beneficiarios en los procedimientos de justificación de las subvenciones concedidas para que puedan ser abonadas.

Estrategia de Energía Sostenible: 85 MW y 313 actuaciones

La Estrategia de Energía Sostenible para las Islas Baleares y Canarias, en el marco del Plan estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuenta con una dotación de 301,7 millones de euros y ha sido uno de los grandes ejes de trabajo de la Consejería.

Canarias ha alcanzado los objetivos de esta estrategia antes del plazo estipulado, fijado para el 31 de julio. Dentro del objetivo europeo número 120, relativo a capacidad renovable instalada, la estrategia debía permitir la instalación de 128 megavatios entre Baleares y Canarias. A día de hoy, hay certificados 143 megavatios.

El objetivo concreto para Canarias era de 85 megavatios, una meta que ya se ha logrado. La Consejería espera, además, poder prejustificar más megavatios hasta el 31 de julio.

El otro objetivo conjunto de la estrategia era el número 119, referido a actuaciones de apoyo a la transición energética en islas. El número esperado era de 430 actuaciones, y hasta la fecha se han logrado 486. En el caso de Canarias, el objetivo específico era de 287 actuaciones y ya se han certificado 313, con previsión de aumentar esta cifra durante el próximo mes.

El director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, explicó que “esta estrategia ha permitido acelerar la implantación de energías renovables en espacios antropizados, infraestructuras públicas, instalaciones deportivas, centros educativos, espacios sociosanitarios y equipamientos municipales, favoreciendo un modelo energético más eficiente y sostenible en nuestras islas”.

Autoconsumo y térmicas: 140 megavatios

Junto a la Estrategia de Energía Sostenible, la Consejería ha seguido avanzando en otras convocatorias estratégicas vinculadas a los fondos Next Generation.

Entre ellas se encuentran las ayudas para programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como las destinadas a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial y en distintos sectores de la economía.

En ambas convocatorias, cuya fecha de prejustificación era el 30 de junio, se han cumplido los objetivos europeos número 117, 125 y 478, que suponían alcanzar 83,03 megavatios entre generación y almacenamiento. Canarias ha logrado 140 megavatios.

Moves III: 8.035 vehículos y 3.055 puntos de recarga

En cuanto al programa Moves III 2021-2024, destinado a ayudas para movilidad eléctrica y puntos de recarga, también se han cumplido los objetivos europeos previstos a 30 de junio.

La Consejería ha logrado prejustificar 8.035 vehículos y 3.055 puntos de recarga.

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Alberto Hernández concluyó que “Canarias seguirá trabajando para consolidar todo lo avanzado y continuar impulsando políticas que permitan acelerar la descarbonización, reforzar la soberanía energética y aprovechar al máximo los recursos europeos en beneficio del conjunto de la sociedad canaria”.